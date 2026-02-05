Milei pone el ojo en Maipú para el “tour de la gratitud”

El presidente Javier Milei confirmó su regreso a Mendoza para el próximo miércoles 18 de febrero. Lo hará bajo el marco del “Tour de la Gratitud”, una gira nacional que combina el reconocimiento a sus votantes con una estrategia de supervivencia política: fortalecer el despliegue territorial de La Libertad Avanza (LLA) en distritos donde el oficialismo nacional aún no hace pie.

El punto neurálgico de la visita será Maipú, un bastión históricamente peronista que el radicalismo local busca conquistar desde hace décadas. La escala no es azarosa: el desembarco se producirá apenas cuatro días antes de que los ciudadanos de Maipú, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael, Santa Rosa y La Paz acudan a las urnas en elecciones municipales desdobladas.

En estos comicios, LLA juega en sociedad con Cambia Mendoza. El objetivo es claro: nacionalizar la contienda local para que el peso de la figura presidencial empuje las boletas de concejales y convencionales. El único escenario de victoria asegurada para esta alianza hoy es Luján de Cuyo, tras el reciente pase del intendente Esteban Allasino (PRO) a las filas de la coalición oficialista, según señala diario MDZ.

El “Tour de la Gratitud” es la herramienta con la que Milei intenta resolver uno de sus mayores desafíos: la falta de estructura en el interior del país.

La tarea no es sencilla. Actualmente, cuatro de los seis departamentos que votan (San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Maipú) están bajo mando del PJ. En San Rafael, además, la elección tiene un condimento extra: se eligen convencionales para reformar la Carta Orgánica municipal.

Por otro lado, en Rivadavia, el intendente Ricardo Mansur (Sembrar) —un radical distanciado de la conducción de Alfredo Cornejo— se presenta como un escollo para la estrategia de unidad nacional-provincial.

Con su llegada, Milei busca forzar un escenario de “Milei vs. Anti-Milei”. El oficialismo apuesta a que el magnetismo del Presidente logre romper la lógica de gestión municipal y convierta el voto del 22 de febrero en un respaldo a las reformas nacionales, en una provincia que ha sido históricamente fértil para sus ideas.