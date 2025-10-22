Milei pierde otro ministro clave: renunció el canciller Gerardo Werthein

El Gobierno de Javier Milei sumó una nueva baja con la renuncia del canciller Gerardo Werthein, quien dejará formalmente su cargo el próximo lunes 27 de octubre. Con su salida, la administración libertaria acumula dos cancilleres en apenas veinte meses de gestión, marcando un nuevo episodio de inestabilidad dentro del Gabinete nacional.

Un nuevo retiro en el Palacio San Martín

La dimisión de Gerardo Werthein, empresario y diplomático que había asumido la conducción de la Cancillería argentina, se produce en medio de tensiones internas y versiones sobre la inminente llegada del asesor presidencial Santiago Caputo al gabinete. “Parece que cantó ‘quiero vale cuatro’ y quisieron”, ironizaron fuentes libertarias sobre el trasfondo político de la decisión, según publica Noticias Argentinas.

El alejamiento del funcionario coincide casi exactamente con el aniversario de la salida de Diana Mondino, su antecesora, quien fue desplazada del cargo en octubre de 2024 tras un incidente diplomático vinculado a la votación argentina en la Asamblea General de la ONU. En esa ocasión, la Argentina acompañó una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, lo que generó un fuerte rechazo en la Casa Rosada por considerar que la postura “fue sumamente incorrecta”.

Javier Milei junto a la excanciller Diana Mondino.

De Mondino a Werthein: dos renuncias y una misma fragilidad

El primer reemplazo en el Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo luego de que Mondino apoyara una moción que calificaba de “ilegal” el bloqueo económico contra Cuba, instando al respeto por la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en asuntos internos. La votación, contraria a la posición de Estados Unidos e Israel, aliados estratégicos del Gobierno libertario, fue interpretada como una “traición diplomática” que precipitó su salida.

Un año más tarde, Gerardo Werthein siguió el mismo camino, aunque por razones diferentes. Según trascendió, su relación con los hermanos Milei se había deteriorado en los últimos meses por críticas a su desempeño en el vínculo con Estados Unidos y por supuestas filtraciones a la prensa de temas sensibles para la gestión.

La Cancillería en un escenario de incertidumbre

Con la renuncia de Werthein, el Gobierno de Javier Milei deberá definir ahora quién asumirá la conducción del Palacio San Martín, en un contexto de volatilidad política y con la mirada puesta en las elecciones legislativas.

El exembajador ante Washington, que había sido uno de los nombres de mayor confianza del presidente, deja vacante una de las áreas más sensibles de la administración, encargada de sostener las relaciones internacionales y de consolidar los acuerdos comerciales y diplomáticos.