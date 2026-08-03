Milei, otra vez contra Lula: “Es un ladrón y un corrupto”

Javier Milei volvió a encender la mecha en la compleja relación bilateral con Brasil. En una reciente entrevista televisiva con LN+, el mandatario defendió sus polémicos calificativos hacia Luiz Inácio Lula da Silva, luego de una semana marcada por el distanciamiento diplomático y el retiro temporal del embajador brasileño en Buenos Aires.

Para el jefe de Estado, sus acusaciones no constituyen un insulto sino una lectura de los hechos judiciales:

“Fue condenado por corrupto y estuvo preso. Lo liberaron por una cuestión técnica del procedimiento, no porque fuera inocente. Por ende, lo que dije es estrictamente cierto”, sostuvo el mandatario, desestimando los reclamos del Palacio de Itamaraty.

En su línea argumentativa, Milei acusó a Brasilia de haber interferido directamente en el escenario político argentino durante las elecciones de 2023, asegurando que la gestión de Lula volcó financiamiento y equipos de asesoría a la campaña de Sergio Massa. “El socialismo interfiere en toda la región y se victimiza cuando se le responde con la verdad”, enfatizó.

La “batalla cultural” y la proyección regional

El líder de La Libertad Avanza enmarcó estos contrapuntos dentro de su cruzada ideológica contra lo que define como el “socialismo del siglo XXI”. En ese sentido, justificó su respaldo explícito a figuras de la oposición brasileña, como Flávio Bolsonaro:

Evolución del mapa político: Destacó que, desde su irrupción en la política en 2021, el alineamiento ideológico de la región se ha inclinado hacia la derecha.

Rol de ‘cruzado’: Reafirmó su compromiso con la batalla cultural a escala global, asegurando que la dinámica internacional le está dando la razón.

Críticas a la gestión de Pedro Sánchez en España

El alcance de las declaraciones del Presidente no se limitó al ámbito regional. Al abordar la crisis migratoria que atraviesa el enclave de Ceuta en España, Milei atribuyó el desborde fronterizo a las políticas de “multiculturalismo” y a la agenda woke promovidas por la Unión Europea.

Apuntó directamente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusándolo de instrumentalizar la inmigración con fines electorales para “perpetuar su permanencia en el poder” y desestimando las críticas recibidas por parte de ministros de ese país.

Finalmente, consultado sobre la presentación que Cristina Fernández de Kirchner realizó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la causa Vialidad, Milei mostró un desapego total hacia el andar judicial de la exmandataria.

El Presidente remarcó que su gestión no compite “contra el pasado ni contra fórmulas agotadas”, calificando al kirchnerismo y a la política tradicional como los responsables de la decadencia económica y social de las últimas décadas en Argentina.