Search
Instagram Facebook Twitter
javier-milei-hebe-casado-alfredo-cornejo-06-09-24-03jpg
agenda cambiaria

Milei no vendrá a Mendoza en febrero, pero viajará con Cornejo a Estados Unidos

El presidente suspendió su visita prevista a la provincia por cambios en su agenda internacional. Conocé el motivo de su viaje a EEUU.

Tras varios días de versiones cruzadas, el oficialismo provincial confirmó que Javier Milei no visitará Mendoza el próximo 18 de febrero, como estaba previsto inicialmente. La decisión responde a una reconfiguración de su agenda internacional que lo llevará a participar de un encuentro en Washington.

Desde la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza informaron que la cancelación obedece a que el mandatario viajará a Estados Unidos para formar parte del Consejo de la Paz, un espacio internacional que sesionará en la capital norteamericana. A través de un comunicado oficial, señalaron que cualquier eventual reprogramación será comunicada por los canales institucionales correspondientes.

En paralelo, desde Casa de Gobierno confirmaron que Alfredo Cornejo fue invitado por el Presidente a participar de la Argentina Week, un evento que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en Estados Unidos. El encuentro reunirá a más de 200 referentes del ámbito empresarial global, incluidos directivos de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en distintos sectores estratégicos del país.

La visita que finalmente no se concretará tenía un doble objetivo: por un lado, acompañar a los candidatos libertarios de cara a las elecciones municipales; por otro, realizar una recorrida en el marco del denominado “Tour de la gratitud”, iniciativa con la que Milei busca agradecer el respaldo electoral obtenido en los últimos comicios.

En cuanto al Consejo de la Paz, se trata de un espacio promovido por el expresidente estadounidense Donald Trump y orientado a impulsar acuerdos para la resolución de conflictos internacionales. Milei firmó el acta constitutiva del organismo durante el Foro de Davos. La participación argentina en este ámbito se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del vínculo con Washington, en línea con el posicionamiento internacional que viene mostrando la actual gestión nacional.

ETIQUETAS:

MendozaAlfredo CornejoJavier Milei

+ Noticias

ANDROID

Así funciona la alerta sísmica que avisó a miles de mendocinos segundos antes del temblor

Por: Redacción NDI

boletín oficial

Mendoza quedó entre las provincias con más casos de gripe H3N2 en enero

Por: Redacción NDI

agenda cambiaria

Milei no vendrá a Mendoza en febrero, pero viajará con Cornejo a Estados Unidos

Por: Redacción NDI

DISCAPACIDAD

Certificado Único de Discapacidad en Mendoza: requisitos y cómo tramitarlo

Por: Violeta Díaz Costa

JUBILADOS Y PENSIONADOS

A cuánto suben las jubilaciones de ANSES en marzo

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Carnaval en la Ciudad: un finde XXL con propuestas para vecinos y turistas

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter