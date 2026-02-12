Milei no vendrá a Mendoza en febrero, pero viajará con Cornejo a Estados Unidos

Tras varios días de versiones cruzadas, el oficialismo provincial confirmó que Javier Milei no visitará Mendoza el próximo 18 de febrero, como estaba previsto inicialmente. La decisión responde a una reconfiguración de su agenda internacional que lo llevará a participar de un encuentro en Washington.

Desde la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza informaron que la cancelación obedece a que el mandatario viajará a Estados Unidos para formar parte del Consejo de la Paz, un espacio internacional que sesionará en la capital norteamericana. A través de un comunicado oficial, señalaron que cualquier eventual reprogramación será comunicada por los canales institucionales correspondientes.

Informamos que ha sido cancelada la visita a Mendoza del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 18 de febrero.

Esto se debe a una reorganización de su agenda, ya que deberá viajar a los Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz en Washington DC. — Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mza (@FrenteCambiaMza) February 12, 2026

En paralelo, desde Casa de Gobierno confirmaron que Alfredo Cornejo fue invitado por el Presidente a participar de la Argentina Week, un evento que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en Estados Unidos. El encuentro reunirá a más de 200 referentes del ámbito empresarial global, incluidos directivos de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en distintos sectores estratégicos del país.

La visita que finalmente no se concretará tenía un doble objetivo: por un lado, acompañar a los candidatos libertarios de cara a las elecciones municipales; por otro, realizar una recorrida en el marco del denominado “Tour de la gratitud”, iniciativa con la que Milei busca agradecer el respaldo electoral obtenido en los últimos comicios.

En cuanto al Consejo de la Paz, se trata de un espacio promovido por el expresidente estadounidense Donald Trump y orientado a impulsar acuerdos para la resolución de conflictos internacionales. Milei firmó el acta constitutiva del organismo durante el Foro de Davos. La participación argentina en este ámbito se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del vínculo con Washington, en línea con el posicionamiento internacional que viene mostrando la actual gestión nacional.