Milei llegó a Miami para disertar en una cumbre global de liderazgo

Después de realizar cambios en su gabinete y explorar una posible estrategia común con la oposición, Javier Milei arribó a Miami a las 02:45 (hora de Buenos Aires). Su visita tiene como objetivo participar en un encuentro internacional de liderazgo y clausurar una cena de gala organizada por la CPAC en Mar-a-Lago.

El mandatario llegó a Estados Unidos acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo. En Miami, lo esperaba el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El jefe de Estado se hospedará a pocas cuadras del Kaseya Center, sede de la cumbre global de liderazgo. Su llegada al hotel se produjo a las 03:25, hora de Buenos Aires.

El inicio de la agenda presidencial es con su participación en el America Business Forum, evento que contó con Donald Trump como figura principal el día anterior. Sin embargo, no habrá un encuentro entre Milei y Trump en este viaje, ya que fue imposible compatibilizar las agendas de ambos líderes. “Es un rockstar, por eso lo invitamos”, declaró Ignacio González, CEO del America Business Forum, al ser consultado sobre la presencia de Milei en la cumbre que será clausurada hoy por Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Milei expondrá a las 17:45 (hora de Argentina), disponiendo de cuarenta y cinco minutos para detallar su plan de gobierno y ofrecer su perspectiva sobre el escenario internacional. Posteriormente, tomará el escenario Rafael Nadal, reconocido ícono del tenis mundial.

Una vez finalizada su intervención en la cumbre, Milei se trasladará brevemente de Miami a Palm Beach para cerrar la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se lleva a cabo en Mar-a-Lago.

El jefe de Estado tiene previsto ofrecer su discurso a las 22:30 (hora argentina) y, pasada la medianoche, se dirigirá a Nueva York. En esa ciudad, tiene programado un encuentro organizado por el Council of the Americas. El Council convocó a numerosos representantes de importantes empresas estadounidenses con intereses comerciales en Argentina, y el evento se titula “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”.

Milei será el orador central y existe la posibilidad de que los empresarios asistentes realicen preguntas. El Presidente se encargará de las respuestas, aunque podría alternar con el ministro Caputo y el canciller Quirno, quien ocupaba el cargo de secretario de Finanzas antes de las elecciones.

Tras concluir su itinerario en Nueva York —que incluye la Tumba del Rebe y el Council—, Milei se dirigirá a La Paz para asistir a la toma de posesión de Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, programada para el ocho de noviembre. La llegada de Paz al poder le proporcionará a Milei un nuevo aliado en América Latina. Hasta el momento, su visión geopolítica solo ha sido compartida por Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (presidente de El Salvador).

El presidente viajará a Bolivia en compañía del canciller Quirno, y ambos retornarán a Buenos Aires el sábado por la tarde.