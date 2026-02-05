Se confirmó que Milei llegará a Mendoza días antes de las elecciones municipales

Este miércoles por la noche fuentes del Gobierno de Mendoza confirmaron que, finalmente, Javier Milei aterrizará en la provincia el próximo 18 de febrero, coincidiendo con el cierre de campaña para las elecciones municipales que se realizarán el domingo 22 en Maipú, Luján, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Aunque la agenda oficial está “en proceso de definición”, en el entorno de Alfredo Cornejo dan por descontado que Milei hará una aparición fuerte en Maipú. El departamento administrado por el peronismo es un territorio estratégico para el oficialismo provincial en el que buscará dar el batacazo.

La gran duda de la jornada gira en torno al sur provincial. Mientras se confirma la presencia del Presidente en el Gran Mendoza, la posible llegada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a San Rafael, algo de lo que se venía hablando desde hace días, se desvanece.

Esta semana, Cornejo había manifestado en una conferencia de prensa que la eventual llegada de Milei respondía al “tour de la gratitud”, que incluye visitas del presidente a provincias cuyos gobernadores respalden las reformas a tratar en sesiones extraordinarias, especialmente la reforma o “modernización” laboral.

Al respecto, este miércoles hubo un acto en Luján del frente LLA+Cambia Mendoza, encabezado por el gobernador y el intendente Esteban Allasino, quien posteó: “Hoy junto al Gobernador @alfredocornejo y más de 800 personas trabajamos en las mesas de coordinación de campaña, en la Sociedad Española”.