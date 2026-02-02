Milei llegará a Mendoza con el “Tour de la gratitud”

El presidente, Javier Milei, tiene en agenda una visita a la provincia de Mendoza para fines de febrero. El viaje forma parte del “Tour de la Gratitud”, una iniciativa federal con la que el mandatario busca retribuir el apoyo ciudadano obtenido desde el inicio de su mandato en diciembre pasado.

Si bien la fecha exacta permanece bajo reserva, fuentes oficiales indican que el arribo se produciría una vez que el Congreso brinde luz verde al Proyecto de Modernización Laboral. Esta pieza clave del programa de Gobierno se discute actualmente en sesiones extraordinarias y es el eje central de la narrativa oficialista por estos días, según señala diario Los Andes.

Uno de los puntos altos de la jornada será la reunión con el gobernador Alfredo Cornejo. El mandatario mendocino se ha consolidado como uno de los aliados estratégicos de la Casa Rosada en el interior, manifestando un apoyo contundente a las reformas propuestas.

Este acercamiento se terminó de pulir tras las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, quien ha liderado las negociaciones con las provincias para blindar la reforma en el Poder Legislativo.

Cornejo no ha ahorrado elogios para el proyecto, calificándolo como una herramienta “esencial” para revertir lo que considera un marco normativo “antiobrero” y obsoleto. Según la visión del mendocino:

La legislación actual frena la generación de puestos de trabajo.

La reforma quitará el “temor” de las PyMEs a la hora de contratar personal.

Existe un clima optimista en el Congreso para su pronta sanción.



Mientras se espera el anuncio oficial del cronograma, la Casa Rosada terminará de pulir los detalles de la agenda presidencial esta semana. El objetivo es cerrar la gira por el interior antes del 1 de marzo, fecha en la que Milei deberá encabezar la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.