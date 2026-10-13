Milei inicia una nueva gira por Estados Unidos con foco en inversiones, petróleo y disertaciones económicas

Javier Milei vuelve a armar las valijas para concretar su quinto viaje a los Estados Unidos en lo que va del año. Esta vez con la ciudad de Washington como epicentro, el Jefe de Estado llevará adelante un periplo relámpago cargado de contactos corporativos, actividades institucionales y distinciones por su perfil económico global.

La salida del vuelo oficial está programada para este martes a las 23, con arribo previsto a la capital norteamericana sobre las 9.30 del miércoles (hora argentina).

Tarde de negocios: del entretenimiento digital al “gigante del fracking”

Las actividades en territorio estadounidense comenzarán formalmente durante la tarde del miércoles. El primer punto de la agenda presidencial será una reunión a las 18:00 con el inversor argentino Andy Kleinman, un referente con más de dos décadas de trayectoria en la industria de la tecnología y los contenidos móviles.

Inmediatamente después, Milei mantendrá una cumbre clave con Harold Hamm, el legendario fundador y presidente emérito de Continental Resources. Considerado una figura clave en la revolución del shale oil en Norteamérica, Hamm pasó de manejar camiones cisterna en los yacimientos a encabezar el proceso que convirtió a los Estados Unidos en el principal productor global de petróleo.

El cierre de la primera jornada será en clave de homenaje: a las 20:00, el mandatario dirá presente en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, velada en la que ofrecerá un discurso de agradecimiento tras ser galardonado con el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global”.

Disertación en la Cámara de Comercio y la causa del antisemitismo

El tramo final del viaje se concentrará durante el día jueves. A las 11.20 (hora de la Argentina), Milei se presentará ante referentes del sector privado en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Allí brindará una conferencia centrada en las reformas locales bajo el título: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese mismo marco, la entidad le entregará la distinción “Global Champion of Free Enterprise” por su activa prédica en favor del libre mercado.

Más tarde, hacia las 17:00, la actividad se trasladará a la Embajada Argentina en Washington. El Presidente encabezará allí un foro internacional sobre la preservación de la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo, organizado en el marco de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Con concluida la agenda de compromisos, Milei emprenderá el regreso al país a las 21:00 del jueves en un vuelo especial, estimando su llegada a Buenos Aires para las 8:30 del viernes.