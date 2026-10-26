Milei encabezará hoy una nueva reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei comenzará la semana con dos actividades importantes para este lunes, en Casa Rosada, ya que encabezará a las 10 la habitual reunión de Gabinete, pero antes, recibirá al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.

Dunlap, nacido en Ottawa, Canadá, ejerce las funciones de superior religioso con sede en el Palacio Magistral de Roma, Italia y fue elegido el 3 de mayo de 2023 por el Consejo Pleno de Estado reunido en Roma, como el primer caballero profeso de ultramar y sin ascendencia noble en liderar la Orden.

Al día siguiente, a las 17, Milei viajará a la provincia de Catamarca, donde participará de la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, experta en extracción de hierro, cobre, aluminio, litio, bauxita, boratos y otros minerales esenciales para la industria y la transición energética.

El miércoles, a las 11, el Presidente participará de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio, también de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto, en la misma provincia. En el mismo evento estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jueves por la mañana, sin horario definido, Karina Milei, junto a Santilli y Caputo, asistirá a las Rondas de Negocios Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), en la Estación Fluvial de Rosario, provincia de Santa Fe, donde estarán empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales, con el objetivo de “promover oportunidades de negocios y fortalecer la participación de la industria nacional” en los proyectos de inversión.

Con horario a confirmar, el presidente Milei viajará nuevamente a Neuquén para presenciar la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, que pertenece a la histórica congregación de la ciudad de Neuquén, dirigida por el pastor Hugo Márquez.

Agenda de ministros durante la semana

El miércoles, alrededor de las 9, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindará una charla sobre “Reforma laboral y Fondo de Asistencia Laboral”, en el Salón de Actos del Banco Nación.

El mismo día, a las 10.00, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participa de la puesta en servicio operativo de las aeronaves PA-72 y PA-80 de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de su modernización, en el Aeropuerto de San Fernando.

Al día siguiente, a las 9:00, la ministra de Seguridad participará del XXXII Seminario de Frontera y Seguridad Pública de la Gendarmería Nacional Argentina.

El jueves, también el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará a las 18:00 en el V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), en Puerto Iguazú, Misiones.

Para cerrar la semana, este viernes a las 10:00, Monteoliva estará presente en el Acto Central de la Policía Federal Argentina, en la Escuela de Cadetes “Comisario General Juan Ángel Pirker”.