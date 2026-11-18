La negociación por la reforma electoral que impulsa el presidente Javier Milei dejó una novedad con impacto directo en Mendoza. La Libertad Avanza aceptó eliminar las listas colectoras del proyecto que busca suspender las elecciones PASO en 2027, una decisión que, en términos políticos, favorece la posición del gobernador Alfredo Cornejo frente a las aspiraciones de Luis Petri.

El cambio se produjo después de que el oficialismo no consiguiera reunir las firmas necesarias para obtener dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Ante este escenario, la Casa Rosada decidió introducir modificaciones para sumar el respaldo de sus aliados y avanzar con el tratamiento de la iniciativa.

Aunque la discusión se desarrolla en el Congreso nacional, sus consecuencias también se proyectan sobre el escenario político mendocino, donde la sucesión de Cornejo comienza a ocupar un lugar central en las negociaciones.

Por qué la eliminación de las colectoras beneficia a Cornejo

Las colectoras permitirían que distintas listas legislativas acompañaran una misma candidatura presidencial, habilitando la convivencia de diferentes estructuras políticas dentro de un mismo esquema electoral.

Su eliminación reduce esa posibilidad y fortalece, desde una lectura política, la necesidad de negociar listas comunes entre las fuerzas que integren una alianza.

En Mendoza, Cornejo conduce la estructura territorial de la UCR y Cambia Mendoza, dos herramientas fundamentales para la organización electoral del oficialismo provincial.

En ese contexto, la ausencia de colectoras puede favorecer su estrategia de preservar un armado unificado y mantener capacidad de negociación sobre las candidaturas.

Para Petri, en cambio, representa una dificultad adicional si pretende construir un espacio electoral propio dentro del universo político que acompaña a Milei.

Petri y la disputa por la sucesión en Mendoza

El exministro de Defensa y actual diputado nacional aparece entre los dirigentes con aspiraciones de competir por la Gobernación en 2027.

Su cercanía con Milei constituye uno de sus principales respaldos políticos, pero la eliminación de las colectoras reduce las alternativas para desarrollar estructuras legislativas diferenciadas bajo una misma candidatura presidencial.

Esto no significa que Petri quede fuera de la competencia, sino que el escenario podría obligarlo a negociar en otras condiciones con el radicalismo provincial y La Libertad Avanza.

La definición también vuelve a colocar en el centro de la escena la relación entre Cornejo y la Casa Rosada, marcada por acuerdos políticos y electorales que deberán redefinirse de cara al próximo año.

La reforma electoral sigue sin dictamen

Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa negociando para conseguir las firmas necesarias y avanzar con la suspensión de las PASO.

La eliminación de las colectoras forma parte de las concesiones que La Libertad Avanza aceptó realizar para acercar posiciones con los bloques aliados.

El objetivo del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de noviembre, aunque primero deberá conseguir dictamen en comisión.

En Mendoza, la discusión deja una lectura política que trasciende la reforma electoral: sin colectoras ni PASO, Cornejo conserva una posición relevante para negociar el armado oficialista de 2027, mientras Petri deberá definir cómo sostener sus aspiraciones dentro de ese esquema.