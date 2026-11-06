Milei descartó un “plan platita” para las elecciones de 2027: “Sería tirarle nafta al fuego”

El presidente Javier Milei descartó la posibilidad de implementar un “plan platita” antes de las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que su Gobierno mantendrá el equilibrio fiscal como uno de los pilares centrales de su programa económico.

Durante una exposición ante empresarios y productores agropecuarios en la Sociedad Rural Argentina, el mandatario rechazó la posibilidad de flexibilizar la política monetaria para estimular el consumo y mejorar la actividad económica en la previa electoral.

“Hace casi 12 meses que la base monetaria convergió a la base monetaria amplia y, por ende, no crece la cantidad de dinero y todavía estamos purgando la inflación. Por lo tanto, eso sería tirarle nafta al fuego”, sostuvo el jefe de Estado.

Milei ratificó que el equilibrio fiscal no se negocia

En su discurso, el Presidente volvió a defender el orden de las cuentas públicas y cuestionó a quienes proponen medidas expansivas para impulsar la economía.

“No sé si lo hacen porque son ignorantes o deshonestos intelectualmente. O definitivamente quieren que el país se prenda fuego para volver a las andadas que nos volvieron decadentes”, expresó.

En ese sentido, fue categórico al asegurar que el equilibrio fiscal “no se negocia”, incluso frente a las presiones que podría generar el calendario electoral.

La postura presidencial se produce en un contexto en el que distintos sectores económicos advierten sobre las dificultades para recuperar el consumo, la actividad productiva y los ingresos de los hogares.

Sin embargo, desde el Ejecutivo consideran que aumentar el gasto público o recurrir a la emisión monetaria pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de estabilización económica.

El Gobierno busca llegar a 2027 sin modificar su programa económico

Las declaraciones de Milei se suman a las recientes definiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también descartó modificar el rumbo fiscal para estimular la economía antes de las elecciones.

El equipo económico sostiene que la recuperación debe apoyarse en la estabilidad macroeconómica, el financiamiento y la inversión privada, sin recurrir a medidas de estímulo financiadas con déficit.

Durante su presentación, Milei también destacó el papel del sector privado y calificó a los empresarios como actores fundamentales para el crecimiento del país.

De esta manera, el Gobierno ratificó que no prevé cambios de fondo en su estrategia económica de cara a 2027, año en el que Milei buscará renovar su mandato presidencial.