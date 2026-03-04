Milei defendió la baja de impuestos y dijo que así “se devuelve la propiedad privada”

El presidente Javier Milei volvió a defender su política de baja de impuestos y desregulación económica al afirmar que esas medidas permiten “devolver la propiedad privada”. Lo hizo durante una visita a Visa Argentina, donde celebró inversiones en infraestructura de pagos digitales.

El mandatario celebró la decisión de Visa, junto a firmas como Prisma, Upay y Texpert, de fortalecer la infraestructura tecnológica en el país. Según explicó, la estrategia apunta a incorporar herramientas como la tokenización y la autenticación biométrica, además de acelerar la adopción de soluciones innovadoras tanto para consumidores como para comercios.

Durante su discurso, Milei sostuvo que la inversión privada fomenta la competencia, lo que se traduce en mejores servicios y precios más eficientes. “En última instancia, esto mejora la vida de los argentinos”, afirmó, al señalar que un sistema financiero más ágil permite que el dinero fluya mejor entre las personas y dinamice la economía.

Discurso del Presidente Javier Milei en su visita al Centro de Monitoreo de VISA Argentina. pic.twitter.com/qHGapFgLKh — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 4, 2026

El Presidente insistió en que el sector privado es “el único generador de riqueza” y calificó al capitalismo de libre empresa como el invento más revolucionario de la historia moderna. En ese marco, vinculó la llegada de inversiones internacionales con el contexto de reformas impulsadas desde el inicio de su gestión, centradas en el libre mercado y la reducción del peso del Estado.

Asimismo, destacó el trabajo del Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Economía, áreas que —según dijo— buscan crear condiciones favorables para la actividad empresarial y la iniciativa privada. “Nuestro objetivo es volver a ser un país con reglas claras y respeto implacable por la propiedad privada”, subrayó.

En uno de los tramos más enfáticos, Milei afirmó que los impuestos representan una forma directa de apropiación de recursos por parte del Estado y sostuvo que reducirlos implica “restaurar” derechos.



