Milei defendió a Manuel Adorni luego de conocerse que no hay enriquecimiento ilícito

El presidente Javier Milei respaldó este viernes a Manuel Adorni, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita considerara que no hay indicios para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito.

El mandatario no dio un mensaje propio, pero si le dio retweet a algunos comentarios que cuestionaron aquellas denuncias por corrupción contra el exjefe de Gabinete.

“Lo atacaron sin piedad durante meses y lo tildaron de corrupto antes de que la justicia actúe. Atacaron a sus familiares y amigos, hasta el baño de su casa nos mostraron”, compartió.

“Adorni renunció el 27/6 sin indagatoria. Hoy, 132 días después, el fiscal descarta el enriquecimiento ilícito. El ciclo produjo la renuncia antes que el expediente acreditara el delito. El sistema no espera la verdad. La usa cuando llega”, dice otra de las publicaciones que compartió el libertario.

Por su parte, la diputada Lilia Lemoine también posteó en redes: “Adorni acaba de ser SOBRESEÍDO. Pero como construyeron su culpabilidad en complicidad con los jefes de Pagano y Bindi, ahora no van a hacer LO CORRECTO que es decir: NOS EQUIVOCAMOS EN DECLARAR CULPABLE A UN INOCENTE. NOLSALP” (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”).