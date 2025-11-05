Search
No es todo rock

Milei creyó que AC/DC lo invitó a cantar en River y tuvo que borrar el tuit

Una falsa noticia confundió al presidente, que festejó en redes sociales pero tuvo que borrar la publicación.

En medio de sus reuniones con diplomáticos, funcionarios y legisladores en Casa Rosada, el presidente Javier Milei se creyó una fake news que anunciaba que la mítica banda de rock AC/DC lo invitaba a cantar en el recital que dará el año que viene en River Plate. . 

“VAAAAAAAAMOOOOOO”, escribió Milei en su cuenta de X, celebrando el mensaje de otro usuario, que estaba acompañado por una foto trucada en la que se simulaba un artículo de Clarín confirmando la invitación de la legendaria banda australiana liderada por Brian Johnson y Angus Young.

“Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck”, decía la publicación junto a la captura de una supuesta nota que anunciaba que Milei iba cantar en el show programado para el 23 de marzo de 2026 en el estadio Monumental.

Pese a que eliminó el tuit, hubo usuarios que también se dejaron llevar por la publicación del Presidente y festejaron la supuesta invitación para formar parte del regreso de la banda tras 16 años sin tocar en Argentina. “No veo la hora de comprar las entradas para ver al Javo, y de yapa ver a AC/DC”, escribió un usuario.

ETIQUETAS:

Javier MileiFake NewsAC/DC

