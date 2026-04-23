Milei confirmó que buscará la reelección en 2027

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que tiene planeado presentarse en las elecciones de 2027 para buscar un segundo mandato.

Dutante una entrevista en el programa Argendata, del canal de YouTube Neura, el Presidente adelantó que “no solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplocar otro”. En ese sentido, Milei aclaró que esto sucederá sólo “si creo que hice las cosas bien”, y sentenció: “Después va a decidir la gente”.

Respaldo a Manuel Adorni

En paralelo, durante otro tramo de la entrevista, Milei también le dio un fuerte apoyo a Manuel Adorni. En ese sentdo, el Presidente adelantó que el próximo miércoles asistirá al Congreso junto a su jefe de Gabinete, en el marco de la exposición que el funcionario realizará ante legisladores, en medio de una investigación judicial en su contra.

“Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, dijo al referirse a la presentación prevista para el próximo 29 de abril.

La presencia del Presidente se da en un contexto en el que Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa vinculada a la adquisición de propiedades. Según indicó Milei, el funcionario está respondiendo a los requerimientos judiciales y “se están cumpliendo los plazos”.

En ese sentido, sostuvo: “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”.