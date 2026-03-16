Milei blinda a Adorni tras las polémicas: agenda compartida y señales de unidad en Córdoba

Tras su gira por el exterior, el presidente Javier Milei regresó al país con un objetivo político claro: ratificar la continuidad de Manuel Adorni.

Ante los cuestionamientos por la inclusión de su esposa en la comitiva oficial a EE. UU., el mandatario decidió que el jefe de Gabinete sea su sombra en las actividades de este lunes, desactivando rumores sobre posibles grietas internas.

El respaldo se traducirá en una presencia constante. Adorni acompañará a Milei en su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba al mediodía y, más tarde, en un acto junto a los Granaderos.

Esta cercanía obligó a reprogramar para el martes la mesa política en Casa Rosada, donde el oficialismo busca delinear la próxima ofensiva legislativa. Desde el entorno presidencial, el mensaje es unívoco: no habrá cambios en el organigrama y el funcionario cuenta con el aval total del “triángulo de hierro”.