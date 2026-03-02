Search
Instagram Facebook Twitter
cámara de diputados de la nación
Ajuste en el Congreso

Milei avanza con recortes y Diputados lanza un plan de 300 retiros voluntarios

La Cámara de Diputados habilitó 300 retiros voluntarios. El plan rige por 90 días desde enero de 2026.

La “motosierra” llegó ahora al corazón del Congreso. La Cámara de Diputados lanzó un plan de retiros voluntarios destinado al personal legislativo, en el marco del ajuste del gasto público que impulsa el presidente Javier Milei. La medida contempla un cupo de 300 vacantes y estará vigente por 90 días.

El programa, denominado “Régimen de Retiro Previo a la Jubilación”, fue instrumentado mediante la resolución 56/25 y comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026. Según se informó, alcanza tanto al personal de Planta Permanente como al de Planta Temporaria, siempre que cumplan con determinados requisitos de antigüedad y aportes previsionales.

Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La iniciativa está dirigida a trabajadores con 30 años de aportes que hayan cumplido funciones hasta 60 meses. En cuanto a la edad, establece como condición tener 60 años o más en el caso de los varones y 55 años o más en el caso de las mujeres. La compensación económica incluye la indemnización correspondiente al salario bruto más un 10% adicional.

El cupo es limitado: solo habrá 300 retiros disponibles, según lo definido por la Subdirección de Asuntos Previsionales, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos. La ventana para adherir al plan será de 90 días, lo que marca un plazo concreto para quienes evalúan acogerse al beneficio.

La decisión se conoce en un contexto de fuertes transformaciones impulsadas por el Ejecutivo. Durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, Milei anunció que enviará al Congreso reformas al Código Civil, al Código Comercial y una reforma tributaria, con el objetivo —según explicó— de consolidar un marco legal que promueva el desarrollo económico.

ETIQUETAS:

jubilacionretiroCámara de Diputados de la Nación

+ Noticias

PRIMERA DIVISIÓN

A mano: Independiente Rivadavia y River no se sacaron diferencias en el Malvinas Argentinas

Por: Lucian Astudillo

Gran Hermano

Gran Hermano despidió a su primer concursante

Por: Agustin Zamora

Estrategia exportadora

Minería, vino y aceite: la agenda que impulsa Mendoza en 4 países clave del mundo

Por: María Orozco

servicio meteorológico

Baja la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI

OPERATIVOS POLICIALES

Fin de semana movido en Tupungato: múltiples detenciones, robos frustrados y secuestro droga

Por: Lucian Astudillo

APERTURA DE SESIONES

Ecos del discurso de Milei en el Congreso: Ulpiano Suárez respaldó el rumbo económico pero criticó las “formas” del Presidente

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter