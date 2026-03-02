Milei avanza con recortes y Diputados lanza un plan de 300 retiros voluntarios

La “motosierra” llegó ahora al corazón del Congreso. La Cámara de Diputados lanzó un plan de retiros voluntarios destinado al personal legislativo, en el marco del ajuste del gasto público que impulsa el presidente Javier Milei. La medida contempla un cupo de 300 vacantes y estará vigente por 90 días.

El programa, denominado “Régimen de Retiro Previo a la Jubilación”, fue instrumentado mediante la resolución 56/25 y comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026. Según se informó, alcanza tanto al personal de Planta Permanente como al de Planta Temporaria, siempre que cumplan con determinados requisitos de antigüedad y aportes previsionales.

Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La iniciativa está dirigida a trabajadores con 30 años de aportes que hayan cumplido funciones hasta 60 meses. En cuanto a la edad, establece como condición tener 60 años o más en el caso de los varones y 55 años o más en el caso de las mujeres. La compensación económica incluye la indemnización correspondiente al salario bruto más un 10% adicional.

El cupo es limitado: solo habrá 300 retiros disponibles, según lo definido por la Subdirección de Asuntos Previsionales, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos. La ventana para adherir al plan será de 90 días, lo que marca un plazo concreto para quienes evalúan acogerse al beneficio.

La decisión se conoce en un contexto de fuertes transformaciones impulsadas por el Ejecutivo. Durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, Milei anunció que enviará al Congreso reformas al Código Civil, al Código Comercial y una reforma tributaria, con el objetivo —según explicó— de consolidar un marco legal que promueva el desarrollo económico.