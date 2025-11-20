Milei anticipó una nueva ola de reformas: “Abrochensé los cinturones”

El presidente Javier Milei afirmó que su gobierno acelerará las reformas estructurales tras el respaldo electoral obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre. Durante una exposición en Corporación América, convocó al sector privado y aseguró que su administración cuenta con un “mandato incontestable” para profundizar el rumbo económico.

Durante una exposición en Corporación América, empresa donde trabajó previamente como economista, Milei pidió a los presentes “abrocharse los cinturones” porque “va a haber más reformas”. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario reiteró que el 41% de los votos obtenidos por LLA frente al 24% del peronismo hubiese significado, en un escenario presidencial, una victoria en “primera vuelta”.

En ese marco, sostuvo que su administración avanzará en reformas pendientes, entre ellas la laboral, la impositiva y las modificaciones proyectadas para el Código Penal. “No vamos a calmar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido va a hacer que aceleremos más”, afirmó.

Milei aseguró que la segunda etapa de su gobierno estará enfocada en “generar las condiciones para crecer lo más posible” y convocó al sector privado a participar activamente. Señaló que, si se ejecutan correctamente las políticas propuestas, “el mundo podría pasar a hablar de crecer a tasas argentinas en los próximos años”, en referencia al debate por el Presupuesto 2026 y las reformas tributarias.

El mandatario también llamó a fortalecer la llegada de inversión local y extranjera, al considerar que la Argentina necesita “capitalizar un país descapitalizado”. Además, recordó que su gestión debió enfrentar “más de 40 leyes” aprobadas por el Congreso, que a su entender buscaron “sabotear el programa económico”.

Milei sostuvo que, pese a las críticas, el proyecto libertario se afianzó electoralmente: “El país se pintó de violeta cuando todos creían un mes antes que el Gobierno se caía”. En ese sentido, destacó que los primeros dos años de su administración estuvieron orientados a resolver “los problemas macro”, mientras que la nueva fase se dirigirá a impulsar un crecimiento rápido y sostenido.

El presidente inició su discurso recordando que se cumplen dos años de su victoria en el balotaje frente a Sergio Massa. “Se cumplen dos años exactos de aquel balotaje en el que los argentinos eligieron al primer presidente liberal libertario en la historia mundial”, expresó.