Milei ampliará las sesiones extraordinarias e impulsará una nueva Ley de Financiamiento Universitario

El Ejecutivo ampliará el período de sesiones extraordinarias y enviará al Congreso de la Nación una nueva ley para compensar a las universidades. La medida se instrumentará por decreto presidencial y apunta a atender el conflicto por la actualización del presupuesto universitario, que generó tensiones con las autoridades académicas.

La medida se produce luego de la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en el marco del conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2024. Esa norma fue vetada por el presidente Javier Milei, pero posteriormente ratificada por el Congreso, lo que derivó en una disputa política y judicial sobre su implementación.

Extienden extraordinarias y suman ley universitaria tras reclamos presupuestarios

La decisión será formalizada mediante un decreto presidencial que se firmará en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial el lunes próximo. Según fuentes oficiales, el proyecto busca ser “implementable” y apunta a compensar la situación presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios.

En Casa Rosada señalaron que la ampliación del temario de extraordinarias permitirá avanzar con la nueva iniciativa antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, prevista para el 1° de marzo. Además, el decreto cumplirá con la exigencia reglamentaria de establecer un plazo mínimo de diez días para la emisión de dictamen en comisión.

Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser aprobada por el recinto, el Ejecutivo apelará a antecedentes en los que se incorporaron proyectos mediante mecanismos administrativos.

Con esta decisión, el Gobierno busca atenuar el conflicto con el sector universitario, cuyas autoridades vienen reclamando una actualización del presupuesto para garantizar el funcionamiento de las instituciones, el pago de salarios y el sostenimiento de programas académicos y de investigación.