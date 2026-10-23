Milei admitió que la economía no está bien, pero defendió su gestión: “La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”

Javier Milei defendió el rumbo económico del Gobierno pese a reconocer que algunos indicadores dejaron de mostrar resultados favorables. “La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia“, afirmó este jueves durante una entrevista con Radio Rivadavia, en la que volvió a confrontar con las críticas sobre la situación social.

El mandatario admitió que “los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes“, aunque insistió en que la pobreza es menor que al comienzo de su gestión. Para respaldar su argumento, comparó los niveles actuales con los que, según afirmó, había cuando asumió la Presidencia.

“Hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70“, sostuvo. También señaló que no niega la existencia de pobreza e indigencia, pero consideró que hoy afectan a menos personas que antes.

Milei cuestionó los datos sobre quienes no llegan a fin de mes

Durante la entrevista, el Presidente volvió a cuestionar los análisis sobre la cantidad de argentinos que se quedan sin dinero antes de terminar el mes. Calificó de “frase efectista” una conclusión de ese tipo y apuntó contra periodistas y encuestadores.

“Si el día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo estás 10 días sin comer ni beber? Y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene“, planteó. A continuación, reconoció que las personas pueden atravesar restricciones y privaciones, pero sostuvo que esa situación está contemplada en las mediciones de pobreza.

Milei también reivindicó su gestión en materia económica y aseguró ser “el primer presidente que baja la inflación“. En el mismo tramo, destacó las medidas contra el narcotráfico y afirmó que su Gobierno dio la batalla contra esas organizaciones en Rosario.

Las críticas al kirchnerismo y la definición sobre Bullrich

En el plano político, el Presidente volvió a apuntar contra el kirchnerismo y vinculó sus aspiraciones de regresar al poder con intereses económicos. Al referirse a Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que el espacio tiene “a la líder de la banda presa“, en alusión a la prisión domiciliaria de la expresidenta por la causa Vialidad.

Milei también negó intervenir en el Congreso o hacer cálculos políticos y aseguró que, de cara a las próximas elecciones, su principal rival es él mismo. “Los argentinos no van a votar para atrás, yo estoy super confiado“, afirmó.

Consultado sobre las aspiraciones presidenciales de Patricia Bullrich para 2027, reconoció que la posibilidad existe, pero descartó que la actual jefa de La Libertad Avanza en el Senado abandone el oficialismo para competir por su cuenta. Aseguró que mantiene una “importante sintonía” con ella y rechazó las versiones sobre un supuesto conflicto interno.

Por último, sobre la posible visita del papa a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, indicó que el Gobierno sigue trabajando con la hipótesis de que el viaje se concrete y que se prepara para recibirlo.