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Crecida en el Anchayuyo
Crecida en el Anchayuyo

Milagro en Tupungato: dos personas sobrevivieron tras ser arrastradas 500 metros por la creciente

La creciente del arroyo Anchayuyo sorprendió a las dos personas, que fueron arrastradas por la fuerza del agua durante más de 500 metros. Ambas lograron salir con vida.

Un dramático episodio se registró el pasado jueves en el arroyo Anchayuyo, en Tupungato, donde dos personas fueron arrastradas por la corriente luego de quedar atrapadas por una creciente repentina.

Según la información difundida sobre el hecho, ambas fueron sorprendidas por el aumento del caudal y la fuerza del agua, que las arrastró durante más de 500 metros.

Pese a la violencia de la corriente, las dos personas lograron salir con vida. Las circunstancias en las que ocurrió el episodio y cómo consiguieron ponerse a salvo no fueron precisadas en la información disponible.

El hecho vuelve a poner en evidencia el peligro que representan las crecidas repentinas de arroyos, especialmente durante jornadas de lluvias intensas, cuando el caudal puede aumentar en pocos minutos y convertir cauces aparentemente transitables en zonas de alto riesgo.

En medio de las precipitaciones que afectan al Valle de Uco, el episodio refuerza la importancia de evitar acercarse a los cauces y no intentar cruzarlos cuando presentan una crecida.

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