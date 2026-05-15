Miguel Ángel Solá presentará su obra “Por el Placer de Volver a Verla” en el auditorio municipal de Tunuyán

“Por el placer de volver a verla” cuyo protagonista es el reconocido actor Miguel Ángel Solá junto a Mercedes Funes llega a Tunuyán el viernes 22 de mayo a las 21:30 horas. La propuesta, dirigida por Manuel González Gil, forma parte de una gira provincial que desembarca en el departamento para sumarse a la agenda cultural del mes de mayo.

Las entradas podrán adquirirse en la boletería del auditorio municipal Jorge Raúl Silvano, jueves y viernes de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas, o de manera online a través de EntradaWeb .

La historia presenta a un célebre autor y director teatral que decide volver sobre su pasado en busca de aquello que marcó su vida. A través de la palabra y de una profunda reconstrucción emocional, el personaje inicia un recorrido íntimo donde intenta dejar atrás lo superficial para reencontrarse con lo verdaderamente esencial.

En ese proceso aparece una mujer única e irrepetible interpretada por Mercedes Funes, quien guarda las respuestas y los recuerdos que el protagonista necesita recuperar. A partir de ese reencuentro, el público será testigo de un viaje atravesado por la memoria, los vínculos y las huellas que deja el amor con el paso del tiempo.

Con momentos de sensibilidad, humor y nostalgia, la obra propone una experiencia cercana y emotiva, donde los personajes se redescubren mientras reviven aquello que alguna vez los hizo felices. La puesta invita a acompañar ese regreso al pasado desde una mirada honesta y profundamente humana.