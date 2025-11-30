Miguel Ángel Russo tendrá una calle con su nombre en Rosario

A dos meses de su fallecimiento, Miguel Ángel Russo será honrado nuevamente en Rosario. Sin embargo, a diferencia de los otros homenajes que se le hicieron en la ciudad hasta ahora, este perdurará en el tiempo.

Según informaron los principales medios locales, la Comisión de Nomenclatura y Erección de Monumentos del Concejo Municipal aprobó que una de las calles que rodea el estadio de Central lleve el nombre del entrenador, quien murió luego de luchar contra una dura enfermedad el pasado 8 de octubre.

Tras recibir el visto bueno correspondiente, la esquina que une Génova y avenida Centenario se llamará como el técnico, quien fue campeón en dos oportunidades con el Canalla y logró un histórico invicto al frente del club.

Tal como describe el proyecto (que fue presentado por la concejal María Fernanda Rey) esta iniciativa busca valorar y destacar “su trayectoria deportiva y su invaluable aporte a la historia e identidad del club”.