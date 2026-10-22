Search
Instagram Facebook Twitter
LUIS PETRI JAVIER MILEI
Pasó en redes

Mientras coquetea con Alfredo Cornejo, Javier Milei tuvo un gesto con Luis Petri

En las últimas semanas el rumor sobre un inminente acuerdo entre el gobernador mendocino y el presidente que incluiría el desplazamiento de Petri de la carreara por la gobernación.

En medio de los rumores de un posible acuerdo entre Javier Milei y Alfredo Cornejo para que el mandatario mendocino sea quien elija al candidato a sucederlo a cambio de brindar apoyo en el Congreso, el Presidente tuvo un gesto en redes para con el diputado Luis Petri, quien busca convertirse en el próximo gobernador de Mendoza.

Milei replicó en sus redes sociales una publicación de Petri, quien llevó al Congreso las críticas al “islamismo radical” que el mandatario había expresado durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

El legislador libertario respaldó los planteos presidenciales y sostuvo que Occidente está en peligro por haber abandonado las ideas y los valores que, a su entender, explican su desarrollo. También afirmó que Argentina puede mostrarle a Europa y al resto de Occidente que recuperar sus raíces culturales permite proyectar el futuro de una nación.

Las críticas de Petri al islamismo radical

Durante su exposición en la Cámara de Diputados de la Nación, Petri retomó los argumentos de Milei y presentó al islamismo radical como una amenaza para los valores occidentales.

Entre los aspectos que cuestionó mencionó el sometimiento de las mujeres, la persecución de minorías religiosas, la esclavitud sexual y los castigos contra quienes son acusados de blasfemia.

El diputado también criticó la glorificación del martirio suicida y sostuvo que, dentro de esa visión ideológica, se les enseña a los niños que sus vidas tienen más valor como instrumentos de violencia que como proyectos de futuro.

El mensaje de Petri sobre Occidente

Los planteos del legislador mendocino apuntaron a la necesidad de reivindicar las raíces culturales y los valores de Argentina. Su intervención siguió la línea del discurso que Milei pronunció en Davos, donde el Presidente defendió su visión sobre la cultura occidental y cuestionó distintas corrientes ideológicas y políticas.

ETIQUETAS:

Alfredo CornejoLuis PetriJavier Milei

+ Noticias

Pasó en redes

Mientras coquetea con Alfredo Cornejo, Javier Milei tuvo un gesto con Luis Petri

Por: Redacción NDI

tragedia vial

Quién era la niña que murió en un trágico accidente en Maipú

Por: Redacción NDI

Selección argentina

Lionel Scaloni seguirá frente al seleccionado hasta 2030

Por: Agustin Zamora

¿se dará vuelta?

Patricia Bullrich no descarta ser candidata a presidenta y dejó una advertencia sobre la economía

Por: María Orozco

a toda pompa

Un departamento del Valle de Uco presentó oficalmente su Vendimia para abrir la temporada

Por: Ana San Martin

legislatura

Mendoza declaró la emergencia climática por El Niño: durará 180 días y le abre el juego a las empresas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter