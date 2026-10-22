Mientras coquetea con Alfredo Cornejo, Javier Milei tuvo un gesto con Luis Petri

En medio de los rumores de un posible acuerdo entre Javier Milei y Alfredo Cornejo para que el mandatario mendocino sea quien elija al candidato a sucederlo a cambio de brindar apoyo en el Congreso, el Presidente tuvo un gesto en redes para con el diputado Luis Petri, quien busca convertirse en el próximo gobernador de Mendoza.

Milei replicó en sus redes sociales una publicación de Petri, quien llevó al Congreso las críticas al “islamismo radical” que el mandatario había expresado durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

El legislador libertario respaldó los planteos presidenciales y sostuvo que Occidente está en peligro por haber abandonado las ideas y los valores que, a su entender, explican su desarrollo. También afirmó que Argentina puede mostrarle a Europa y al resto de Occidente que recuperar sus raíces culturales permite proyectar el futuro de una nación.

Las críticas de Petri al islamismo radical

Durante su exposición en la Cámara de Diputados de la Nación, Petri retomó los argumentos de Milei y presentó al islamismo radical como una amenaza para los valores occidentales.

Entre los aspectos que cuestionó mencionó el sometimiento de las mujeres, la persecución de minorías religiosas, la esclavitud sexual y los castigos contra quienes son acusados de blasfemia.

El diputado también criticó la glorificación del martirio suicida y sostuvo que, dentro de esa visión ideológica, se les enseña a los niños que sus vidas tienen más valor como instrumentos de violencia que como proyectos de futuro.

El mensaje de Petri sobre Occidente

Los planteos del legislador mendocino apuntaron a la necesidad de reivindicar las raíces culturales y los valores de Argentina. Su intervención siguió la línea del discurso que Milei pronunció en Davos, donde el Presidente defendió su visión sobre la cultura occidental y cuestionó distintas corrientes ideológicas y políticas.