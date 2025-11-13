Mientras avanza la reforma laboral, el empleo formal sigue sin crecer y suma nuevos retrocesos

El mercado de empleo registrado volvió a mostrar señales de deterioro durante agosto y septiembre, en un contexto marcado por el avance del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo, solo en agosto se perdieron 11.229 puestos, mientras que la Encuesta de Información Laboral (EIL) proyectó para septiembre un retroceso adicional del 0,1%, completando así ocho meses consecutivos de caída.

Según las cifras oficiales, la población con trabajo registrado alcanzó en agosto a 12.844.725 personas, integrada por 10.051.165 asalariados y 2.793.560 trabajadores independientes. Dentro del universo asalariado, el empleo retrocedió en 12.604 personas, con caídas en el sector privado (-0,2%), el sector público (-0,1%) y en el trabajo en casas particulares (-0,1%).

El empleo privado registrado se ubicó en 6.204.252 trabajadores, lo que representó una pérdida mensual de 10.600 puestos. Desde enero de 2025, el sector acumula una baja de 27.000 empleos, mientras que en comparación con noviembre de 2023 la contracción llega a 181.512 personas.

En contraste, el trabajo independiente mostró un incremento de 1.800 personas, impulsado principalmente por el aumento de 5.500 monotributistas. Sin embargo, hubo retrocesos de 2.800 trabajadores autónomos y 900 aportantes del monotributo social, lo que moderó el crecimiento total del segmento.

Por rama de actividad, el informe oficial detalló que nueve sectores redujeron su nivel de empleo, dos se mantuvieron estables y solo tres mostraron mejoras. Los aumentos se registraron en Pesca (6,1%), Hoteles y restaurantes (0,2%) y Suministro de electricidad, gas y agua (0,2%). Las actividades que conservaron su nivel de empleo fueron Enseñanza y Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Entre los sectores con mayores caídas se destacaron Intermediación financiera (-0,7%), Explotación de minas y canteras (-0,6%), Construcción (-0,5%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%), Industrias manufactureras (-0,3%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,2%).

En comparación interanual con agosto de 2024, el empleo asalariado mostró una baja del 0,4%, equivalente a 37.100 trabajadores menos. El sector asalariado privado cayó 0,2%, mientras que el sector público retrocedió 0,5% y el trabajo en casas particulares sufrió una disminución más marcada del 2,3%.

La serie elaborada por los organismos oficiales muestra que el empleo formal privado ingresó en una etapa de destrucción neta a partir de septiembre de 2023, tendencia que se profundizó durante el primer trimestre de 2024, con bajas mensuales promedio del 0,4%. Si bien entre abril y diciembre del año pasado se observó una moderación e incluso una recuperación parcial, esta mejora no logró consolidarse.

Durante los primeros meses de 2025, el empleo permaneció estancado, alternando leves subas y bajas. Sin embargo, en los últimos tres meses —entre junio y agosto— el mercado laboral volvió a mostrar variaciones negativas, confirmando que la creación de empleo todavía no logra recuperarse.