Micaela Galdame tendrá su primer encuentro público como Reina de Tupungato

La Reina Departamental de la Vendimia de Tupungato 2026, Micaela Galdame, realizará este viernes 13 de febrero, de 10 a 13, su primer encuentro formal con la comunidad en la Peatonal Sarmiento de la Ciudad de Mendoza.

La actividad marcará el inicio de su agenda oficial como soberana departamental, tras haber sido elegida por los tupungatinos para representar al departamento en el calendario vendimial 2026. Según se informó, la propuesta apunta a fortalecer el vínculo con la comunidad y comenzar a transitar el camino vendimial con presencia activa en espacios públicos.

El encuentro contará con la participación de la Banda Militar Talcahuano del RIM 11 “General Las Heras”, que ofrecerá un espectáculo musical en vivo para acompañar la presentación y aportar un marco festivo a la jornada.

Durante las tres horas previstas de actividad, mendocinos y turistas podrán acercarse a saludar a la soberana, dialogar con ella y tomarse fotografías, en una instancia pensada como espacio de cercanía y contacto directo.

De esta manera, Micaela Galdame inicia oficialmente su recorrido institucional, en una agenda que se extenderá a lo largo de las distintas actividades vendimiales previstas para este año.