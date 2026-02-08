Micaela Galdame fue elegida por los tupungatinos como Reina Departamental de la Vendimia 2026

Tupungato celebró el sábado por la noche su Fiesta de la Vendimia Departamental y eligió a Micaela Galdame, representante de Gualtallary, como nueva reina, tras imponerse con 44 votos en la elección final. La virreina departamental fue Delfina Cuello, representante de El Peral, quien alcanzó 27 votos.

La celebración se desarrolló bajo el lema “Historias de Pueblo y Vecinos” y propuso un recorrido por la memoria y la identidad del departamento. Más de 200 artistas participaron del espectáculo, que contó con música en vivo, elenco teatral y una puesta en escena de fuerte impronta local.

La dirección artística estuvo a cargo de Virginia Pili Paes y Héctor Gomina, con guion de Alicia Casares. La narrativa se estructuró desde una taberna céntrica como espacio simbólico, desde donde se desplegaron escenas vinculadas a la inmigración, el trabajo en las fincas, la educación y la vida cotidiana de Tupungato, inspiradas en historias de vecinos del departamento.

Cc: Federico Aloi.

Entre los cuadros destacados, se incluyó un homenaje a las finqueras, una plegaria a la Virgen de la Carrodilla —patrona de los viñedos— y un segmento histórico dedicado al general José de San Martín. Este último contó con la participación de la banda militar Talcahuano, que interpretó la Marcha de San Lorenzo y el Himno Nacional Argentino.

La elección se definió entre siete candidatas y puso el broche final a una noche que combinó espectáculo artístico y ceremonia de coronación, ante el acompañamiento del público presente.

Con la definición de Tupungato, el calendario vendimial provincial avanza hacia su tramo final. Aún restan las elecciones departamentales de Santa Rosa, Godoy Cruz y Lavalle, cuyos resultados completarán el listado de representantes que competirán por la corona nacional el próximo 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.