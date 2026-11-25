La Municipalidad de San Carlos, junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), acompañó a 11 familias del departamento en un paso fundamental para alcanzar la seguridad jurídica y consolidar la titularidad de sus hogares.

A través del programa Mi Escritura, impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda, vecinos de San Carlos pudieron avanzar en el proceso de regularización dominial y acceder a la documentación que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas.

En esta oportunidad, las familias beneficiarias pertenecen al Barrio Maipo II y al Barrio Amatista, quienes concretaron un anhelo que, en muchos casos, llevó años de espera, esfuerzo y perseverancia.

La actividad contó con la presencia del Intendente Dr. Alejandro Morillas, con la participación de representantes del IPV, entre ellos Jorge Pérez, miembro de su directorio, junto a autoridades y equipos técnicos que trabajan de manera articulada con el Municipio para acompañar estos procesos.