México y el Mundial 2026: qué podría pasar con los partidos tras la escalada de violencia

La crisis de seguridad en México volvió a generar inquietud sobre la organización del Mundial 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque no hay decisiones oficiales, la situación reavivó el debate sobre la logística, la protección de sedes y el posible impacto en los partidos programados.

Por el momento, no existe ninguna decisión oficial de modificar el calendario de partidos ni las sedes mexicanas. Tanto el comité organizador como las autoridades locales sostienen que los encuentros se disputarán según lo previsto, mientras la FIFA continúa monitoreando la evolución del contexto político y de seguridad.

Sin embargo, la posibilidad de reacciones violentas del crimen organizado genera inquietud en torno a la logística del torneo, el traslado de hinchas y delegaciones y la protección de infraestructuras clave, como estadios, aeropuertos y hoteles oficiales. En el corto plazo, el escenario más probable es un refuerzo de los operativos de seguridad, con coordinación entre fuerzas locales, federales e incluso cooperación internacional.

Los grandes eventos deportivos suelen contar con anillos de control, protocolos especiales y vigilancia permanente, lo que permitiría garantizar el desarrollo del torneo incluso en un contexto de violencia focalizada en otras regiones del país. La experiencia de otros mundiales en países con desafíos de seguridad muestra que las sedes suelen blindarse con medidas excepcionales.

No obstante, existen escenarios alternativos si la situación se agravara. En caso de violencia sostenida, bloqueos prolongados o amenazas directas contra sedes mundialistas, la FIFA podría evaluar trasladar algunos partidos a otras ciudades anfitrionas, principalmente en Estados Unidos, que concentra la mayor cantidad de estadios disponibles para el certamen.

Una medida extrema, como retirar completamente la sede a México, solo sería considerada ante una crisis institucional o de seguridad generalizada que impida garantizar el desarrollo del torneo. Por ahora, ese escenario no está sobre la mesa. El “día después” de la caída de uno de los capos más poderosos del narcotráfico podría redefinir el clima interno del país y, en consecuencia, influir en la planificación final del evento deportivo más importante del planeta.