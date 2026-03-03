Metrotranvía: Ulpiano Suárez y Natalio Mema recorrieron paradores inteligentes en Ciudad

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, pusieron en funcionamiento el Parador Belgrano del Metrotranvía, una nueva estación inteligente ubicada en la intersección de Belgrano y Montevideo.

Con esta incorporación, ya son cinco los paradores inteligentes en la Ciudad y 16 en Mendoza. El nuevo espacio se integra al sistema con tecnología de control de acceso, videovigilancia y equipamiento automatizado que pretende mejorar la experiencia de viaje y fortalecer la seguridad de los usuarios.

Durante la actividad, las autoridades recorrieron las instalaciones y observaron el funcionamiento de los molinetes electrónicos, que permiten abonar el pasaje con tarjeta SUBE, tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales mediante tecnología NFC y códigos QR.

El parador cuenta además con puertas de andén automatizadas que impiden el acceso a las vías y garantizan mayor protección. Asimismo, se sumaron cámaras inteligentes integradas a un sistema de monitoreo permanente.

“Esto es muy importante para Mendoza y para la Ciudad. Incorporar tecnología para que el usuario del transporte público tenga una mejor experiencia pone a Mendoza liderando una agenda a nivel global. Cuando hablamos de modernizar, hay que llevarlo a lo concreto: esto le simplifica la vida a la gente y le da más seguridad”, expresó el intendente.

El jefe comunal también subrayó que la Ciudad recibe diariamente a más de 300.000 personas y que fortalecer un sistema de transporte ágil y seguro es clave para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad de vida. Además, valoró el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio. Al igual que destacó que la infraestructura fue desarrollada por una empresa local, poniendo en relieve la capacidad técnica instalada en Mendoza.

Por su parte, el ministro Mema explicó que los paradores inteligentes aportan mayor orden, mejor información para la gestión y protección tanto para quienes utilizan el servicio como para el sistema en su conjunto. En ese sentido, remarcó que la tecnología implementada permite cuidar la recaudación y avanzar hacia una mayor estabilidad del sistema de transporte.