Metrotranvía al Aeropuerto: la resolución de la Nación que destraba las obras clave

El Gobierno nacional formalizó el marco regulatorio que le permite a Mendoza utilizar sin costo los terrenos y vías de la red ferroviaria nacional destinados a la circulación y expansión del Metrotranvía.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1807 del Ministerio de Economía de la Nación, ratificando la cesión de la traza existente y habilitando los sectores indispensables para llevar el servicio hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

La norma alcanza tanto al tramo operativo entre las estaciones Mendoza Central y Panquehua como al sector que se extiende desde esta última hasta la estación Espejo, en el departamento de Las Heras. A cambio de la cesión gratuita, la provincia de Mendoza asumirá de forma íntegra el mantenimiento y la conservación de toda la infraestructura contemplada en el acuerdo.

Además de regularizar la dominialidad de los terrenos compartidos con la red nacional, la resolución establece un protocolo de seguridad vial para resguardar el paso de las formaciones, los vehículos y los peatones.

En este punto, la disposición autoriza con carácter precario y por vía de excepción la habilitación o modificación de cruces a nivel y peatonales en el trazado. La provincia deberá costear el desarrollo de estas obras y su posterior conservación, sujetándose a los requisitos técnicos vigentes fijados por los organismos de control ferroviario.

Reorganización administrativa y mirada al futuro

Otro eje fundamental de la medida es la delimitación de competencias entre las empresas del sector público: