Messi y De Paul quieren otro campeón del mundo para el Inter Miami

A un mes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 la ilusión de Lionel Messi y Rodrigo De Paul no sólo es retener la copa, sino que uno de los campeones del mundo de 2026 se juegue con ellos: Leandro Paredes.

“Están tratando de que se sume a Inter Miami”, afirmó Leo Paradizo. Por su parte, el panelista de Lape Club Social aclaró: “Él todavía no contestó”.

Actual volante, capitán y figura de Boca, el pase de Paredes se concretaría “después de la copa”, aunque la competencia es fuerte ya que “Barcelona ya lo sondeó” y el Santos de Brasil de Neymar “también lo quiere”.

Cómo se iría Paredes de Boca

“Si Boca se queda fuera de la Copa Libertadores, la posibilidad de que Paredes se vaya está“. El problema es que ahora mismo el Xeneize estaría quedando eliminado del máximo torneo de la Conmebol.

Con la presión de Lionel Messi y Rodrigo De Paul a Leandro Paredes “le van a hacer una oferta” desde el Inter de Miami.