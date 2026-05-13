Search
Instagram Facebook Twitter
348168
Van por otro

Messi y De Paul quieren otro campeón del mundo para el Inter Miami

El capitán y el motorcito del seleccionado pretenden convencer a un compañero de la Scaloneta para que se sume al Inter Miami.

A un mes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 la ilusión de Lionel Messi y Rodrigo De Paul no sólo es retener la copa, sino que uno de los campeones del mundo de 2026 se juegue con ellos: Leandro Paredes.

Están tratando de que se sume a Inter Miami”, afirmó Leo Paradizo. Por su parte, el panelista de Lape Club Social aclaró: “Él todavía no contestó”.

Actual volante, capitán y figura de Boca, el pase de Paredes se concretaría “después de la copa”, aunque la competencia es fuerte ya que “Barcelona ya lo sondeó” y el Santos de Brasil de Neymar “también lo quiere”.

Cómo se iría Paredes de Boca

“Si Boca se queda fuera de la Copa Libertadores, la posibilidad de que Paredes se vaya está“. El problema es que ahora mismo el Xeneize estaría quedando eliminado del máximo torneo de la Conmebol.

Con la presión de Lionel Messi y Rodrigo De Paul a Leandro Paredes “le van a hacer una oferta” desde el Inter de Miami.

ETIQUETAS:

Inter MiamiLionel MessiRodrigo De PaulLeandro Paredes

+ Noticias

Consejo deliberante

Un departamento tuvo que tomar una drástica decisión tras el aumento de intentos de suicidio

Por: Redacción NDI

Media docena de cargos quedaron listos para votarse: quién aspira a ser fiscal en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI

Van por otro

Messi y De Paul quieren otro campeón del mundo para el Inter Miami

Por: Agustin Zamora

no aceptaron cambios

Un proyecto del Gobierno no sale: la decisión de Diputados ante los cambios del Senado

Por: Ana San Martin

Minería: Latorre expuso en comisiones sobre un proyecto de exploración de litio

Por: Ana San Martin

Imputaron a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete: enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter