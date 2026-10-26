Messi va por su noveno Balón de Oro: sus principales rivales, hora de la ceremonia y dónde verla

Lionel Messi busca, una vez más, hacer historia para seguir agigantando su legendaria carrera. Esta vez, sus aspiraciones no están dentro de una cancha, sino en la alfombra roja de Londres, donde este lunes se hará entrega del Balón de Oro 2026, el premio individual más codiciado del mundo futbolístico. El Diez, que ya ganó ocho veces el galardón, podría sumar el noveno tras su actuación en el Mundial, donde convirtió ocho goles y dio cuatro asistencias para llevar a la Selección argentina hasta la final, que finalmente quedaría en manos de España.

La entrega comenzará a las 17 de Argentina en el London Palladium Theatre. La ceremonia, organizada por France Football y la UEFA, se celebrará por primera vez fuera de Francia y coincide con el 70.º aniversario del premio. El cambio de sede corresponde a un homenaje a Stanley Matthews, el inglés que recibió el primer Balón de Oro, en 1956.

Mbappé, Kane, Yamal y Rodri, entre los principales rivales de Messi

Uno de los nombres que llega con argumentos fuertes es Kylian Mbappé. El delantero francés tuvo una temporada de alto rendimiento con el Real Madrid y marcó diez goles en el Mundial, con los que se convirtió en el máximo artillero histórico de la competición. Sin embargo, la falta de títulos aparece como el principal punto en contra de su candidatura.

Harry Kane también llega con una campaña destacada: ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern Múnich, anotó más de 70 goles y fue parte de la selección inglesa que terminó tercera en el Mundial 2026.

Lamine Yamal, por su parte, tuvo una gran campaña con el Barcelona, pero su actuación mundialista -con un solo gol- podría pesar en la votación. Sin embargo, el hecho de ser la gran figura emergente del fútbol mundial, el impacto comercial que tiene y el hecho de haber sido señalado como el sucesor de Messi podrían tener peso suficiente para que se convierta en el Balón de Oro más joven de la historia, récord que hoy ostenta Ronaldo Nazario, que lo ganó en 1997 cuando apenas tenía 21 años.

Otro nombre que está bien posicionado es el de Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro en 2024, quien se destacó en la Copa del Mundo como una de las piezas centrales de España, campeona del torneo, aunque su temporada en el Manchester City fue menos sobresaliente.

Cabe resaltar que el vigente ganador es el francés Ousmane Dembélé, quien milita en el PSG y también aparece como uno de los posibles candidatos.

Los 30 nominados al Balón de Oro masculino

La lista incluye a Messi, Mbappé, Kane, Rodri, Yamal y Dembélé, además de Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior y Vitinha.

Entre los argentinos, Lautaro Martínez aparece nominado por su temporada en el Inter, con la Serie A y la Copa Italia, y por el subcampeonato mundial de la Selección.

Dibu Martínez también compite por un premio

Emiliano “Dibu” Martínez está nominado al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero. Sus competidores son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el guardameta de Cabo Verde que se destacó en el Mundial.

Las otras distinciones que se entregan

Durante la ceremonia también se entregarán el Balón de Oro femenino, los premios a Joven Talento, Portero y Entrenador del Año, Equipo del Año, Delantero del Año y el Premio Sócrates. Entre los nominados a Entrenador del Año están Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.

Para Equipo del Año masculino compiten Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG. En Joven Talento figuran, entre otros, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery y Yan Diomandé.

Cómo se elige y dónde ver la ceremonia

El ganador del Balón de Oro se define mediante el voto de 100 periodistas, uno por cada uno de los países mejor ubicados en el ranking masculino de la FIFA. Cada integrante del jurado ordena diez futbolistas y asigna 15 puntos al primero y uno al décimo. La evaluación prioriza el rendimiento individual y su carácter decisivo, luego los logros colectivos y, por último, la clase y el juego limpio.

En Argentina, la ceremonia se podrá seguir en vivo desde las 17, únicamente por DAZN y el canal de YouTube de Claro Sports.