Mesa política por la esclerosis múltiple: el evento que nadie se quiso perder en La Nave Cultural

La gastronomía mendocina se reunió por una causa solidaria. Con 400 asistentes, la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM) celebró la 23ª edición de La Noche de los Chefs, un encuentro que combinó cocina, vinos, arte y espectáculos con un objetivo concreto: mejorar las condiciones de atención de las personas que conviven con esta enfermedad.

El encuentro atrajo a una buena parte de la dirigencia política, que ocupó varias sillas de las que estaban organizadas para la velada. Alejandro Gullé, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia fue parte de la mesa principal. La vicegobernadora Hebe Casado estuvo acompañada por varios ministros, como el de Salud, Rodolfo Montero, y el de Educación, Tadeo García Zalazar además del intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

Bajo la consigna de tomar conciencia del valor del tiempo, la velada reunió a 26 restaurantes y chefs, bodegas, artistas y referentes de distintos ámbitos. Los fondos recaudados se destinarán a renovar y actualizar la infraestructura y la tecnología de la sede de AMEM, un espacio que desde hace más de 35 años brinda rehabilitación y acompañamiento.

La propuesta puso el foco en una dimensión central de la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas: la importancia del diagnóstico precoz y del inicio oportuno del tratamiento para mejorar el pronóstico y la calidad de vida.

Sabores locales y una cocina compartida

La experiencia comenzó con una recepción musicalizada con vinilos por Chucky Gorria, de Oye Bar, y degustaciones de vinos de distintas bodegas. Los restaurantes participantes presentaron preparaciones con productos locales y materias primas de estación, en un recorrido gastronómico que buscó destacar la identidad mendocina.

Uno de los momentos centrales fue la elaboración del plato principal, coordinada por Fede Pettit y la comunidad gastronómica GULA. Chefs y estudiantes de la Escuela Internacional Islas Malvinas compartieron técnicas y trabajaron en conjunto tanto en la cocina como en el servicio de la cena.

La propuesta también incorporó el arte como parte de la experiencia. En las mesas se exhibieron reproducciones de seis acuarelas realizadas en el taller de AMEM con pigmentos naturales obtenidos de materiales cotidianos, como semillas de palta y cáscaras de cebolla.

La danza tuvo su lugar con presentaciones de Hormiguero Teatro, el Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza y la Escuela de Vendimia Chakaymanta.

La solidaridad después de la cena

La iniciativa también buscó extender su impacto más allá del evento. Los vegetales utilizados en los centros de mesa, donados por Hermanos Carrasco, fueron recuperados para cocinar en la Escuela Internacional Islas Malvinas.

AMEM es una organización sin fines de lucro que trabaja en la rehabilitación física y el acompañamiento integral de personas con esclerosis múltiple, mediante tratamientos orientados a recuperar funcionalidad y actividades recreativas que contribuyen al bienestar emocional.