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Mes de la lectura en voz alta: los jardines impulsan el hábito lector

Durante abril, los jardines de infantes de Mendoza se suman a una propuesta que busca fortalecer la alfabetización inicial y fomentar el amor por los libros

La Dirección General de Escuelas (DGE) invita a los jardines de infantes de toda la provincia a participar del Mes de la Lectura en Voz Alta, una propuesta que se desarrolla durante abril con el objetivo de fortalecer la alfabetización inicial y despertar el interés por los libros desde edades tempranas.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Educación Inicial, busca involucrar no solo a docentes y estudiantes, sino también a las familias, promoviendo espacios compartidos de lectura que acompañen el desarrollo educativo de los más chicos.

Como parte de la propuesta, se ponen a disposición distintas actividades a través del portal educativo, pensadas para que los docentes puedan trabajar en el aula y fomentar la lectura en voz alta como práctica cotidiana.

Foto: cortesía prensa DGE

Uno de los ejes centrales son los llamados “itinerarios de lectura”, recorridos pedagógicos que conectan diferentes obras literarias entre sí. Esta metodología propone que los niños vayan construyendo su vínculo con los libros a partir de sus propios intereses, ya sea siguiendo autores, colecciones o estilos que les resulten atractivos.

Desde la DGE explicaron que este tipo de experiencias favorece la formación del hábito lector, ya que replica la manera natural en la que las personas eligen qué leer y cómo continúan explorando nuevos textos.

Además, la propuesta forma parte de una estrategia educativa más amplia que también se desarrolla en otros niveles, con el objetivo de consolidar el gusto por la lectura y generar futuros ciudadanos interesados en el mundo de los libros.

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