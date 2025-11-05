Mercado Libre exige reglas claras al Gobierno ante el avance de las apps chinas

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, pidió que el Gobierno nacional implemente regulaciones para las plataformas chinas Shein y Temu, que registran un fuerte crecimiento en la región y compiten directamente con el e-commerce local. Según advirtió, el ingreso masivo de productos asiáticos “pone en riesgo el empleo y la producción nacional”.

Durante una conferencia empresarial, De la Serna sostuvo que “es importante tener un marco regulatorio igual para todos los que compiten”, y remarcó que las regulaciones son “muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”. En ese sentido, señaló que el auge de las aplicaciones asiáticas “desequilibra el campo de juego” y afecta a las pymes, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre.

“Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”, afirmó.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

El ejecutivo alertó que la falta de controles “corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”. En su análisis, destacó que México, Chile y Uruguay ya adoptaron medidas fiscales y aduaneras para regular la importación de productos de bajo costo desde Asia, mientras que Argentina aún no implementó políticas similares.

Según datos de Sensor Tower, los usuarios activos mensuales de Temu en América Latina crecieron 143% interanual durante el primer semestre de 2025, alcanzando más de 105 millones de personas. La app, conocida por sus precios ultrabajos y envíos gratuitos, se posicionó como uno de los marketplaces más descargados del continente.

De la Serna indicó que esta irrupción obligó a Mercado Libre a redoblar sus inversiones en infraestructura y logística: “Estamos siendo más agresivos para mantener la eficiencia del sistema y garantizar condiciones de competencia justas”.

Actualmente, Mercado Libre posee más de 112.000 empleados y 27 trimestres consecutivos de crecimiento anual superior al 30%. En Argentina, la firma amplió este año su capacidad logística con una inversión de USD 65 millones en un nuevo centro en las afueras de Buenos Aires.

“Mientras la llegada de Amazon nos impulsó a mejorar, China es otra historia. Ellos compiten con otras reglas y productos de menor calidad”, agregó De la Serna.