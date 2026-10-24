Mercado Libre dispuso vuelos semanales a Mendoza para hacer envíos: con qué frecuencia llegarán aviones a la provincia

Mercado Libre incorporó a Mendoza en su red de envíos aéreos, con cinco frecuencias semanales en bodega de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas, una mejora que según la compañía acorta los tiempos de entrega para quienes compran en la provincia y amplía oportunidades para quienes venden desde allí.

“Esta inversión funciona en dos direcciones: los productos llegan más rápido a Mendoza y los productos mendocinos llegan más rápido al resto del país. Los envíos por avión y un centro de última milla casi tres veces más grande nos permiten mejorar los tiempos de entrega para quienes compran en la provincia y abrir nuevas oportunidades”, afirmó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

El anuncio se realizó en el marco de la visita del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a las nuevas instalaciones de la compañía en esa localidad.

La ampliación de la red aérea se complementa con la inauguración de un nuevo centro de última milla en Luján de Cuyo, que implicó una inversión de más de 8 millones de dólares junto a la empresa desarrolladora. La planta, con una superficie de 11.000 metros cuadrados, tendrá capacidad para procesar hasta 96.000 paquetes diarios, más de dos veces y media el tamaño de la actual operación en Godoy Cruz.

Este mes la compañía también inauguró oficinas en Workplace Palmares, con 1.100 metros cuadrados y una inversión de 1,7 millones de dólares. El espacio acompaña a los 200 empleados que Mercado Libre tiene en la provincia.