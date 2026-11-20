La reglamentación de la Ley N° 9625 a través del Decreto 2504 avanzó sobre los aspectos operativos que sostienen el Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI Mza) y la plataforma “Mendoza por Mí” (MxM) en la provincia.

Más allá de la arquitectura tecnológica, el texto fija plazos de cumplimiento, delimita responsabilidades dentro de las áreas estatales y establece reglas precisas sobre el valor legal de los intercambios electrónicos, los datos abiertos y el resguardo de la privacidad.

Cronograma y designaciones obligatorias

El decreto ordena la puesta en marcha de la estructura digital en etapas y asigna tareas concretas a los organismos del Poder Ejecutivo, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial:

30 días corridos desde la publicación: cada organismo alcanzado debe nombrar formalmente a su Autoridad Digital Institucional (ADI) —la máxima autoridad o un delegado con rango no inferior a director o equivalente— para encabezar la estrategia digital, la gobernanza de datos y el cumplimiento de las metas de integración. También deben designarse el Oficial de Datos Institucional y el Encargado de Protección de Datos Personales (EPDP) sobre las plantas vigentes, sin crear cargos ni adicionales salariales.

90 días corridos desde la entrada en vigencia: la Dirección de Modernización, con asistencia técnica de la Dirección de Informática, debe dictar y publicar en el Boletín Oficial los Estándares Obligatorios de Interoperabilidad.

60 días corridos desde la publicación de los estándares: modernización debe elaborar el Plan de Interoperabilidad Provincial con fases, prioridades, cronograma y métricas, para su aprobación por el Comité de Alto Nivel (que sesionará al menos cada tres meses el primer año y luego semestralmente). A partir de ese plan, cada organismo tiene 60 días corridos para presentar su cronograma operativo de adecuación.

El alcance obligatorio rige para los sujetos del Poder Ejecutivo provincial, mientras que la incorporación de los municipios queda sujeta a convenios específicos que respeten su autonomía, y la articulación con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, universidades, otros estados o privados se canaliza mediante acuerdos o marcos de coordinación.

Validez legal, notificaciones y principio “Solo una vez”

La norma busca dar certidumbre jurídica a las gestiones digitales y frenar exigencias redundantes ante el Estado:

Trazabilidad y presunción de autenticidad: los datos y documentos que circulen por el EDI Mza conforme a los estándares fijados y con registro de trazabilidad tienen presunción de autenticidad e integridad en los procedimientos administrativos (en línea con las leyes provinciales N° 8959 y N° 9003), evitando pedir el mismo soporte papel. Los registros de auditoría (logs) deben conservarse como mínimo por seis meses o el plazo mayor que exija la normativa aplicable.

Sanciones por pedir datos ya obrantes: una vez que un dato o servicio esté disponible en el EDI Mza según el plan vigente, queda prohibido exigirlo por otra vía o en papel. Si un agente incumple sin justificación o un superior omite supervisar, puede caber responsabilidad administrativa bajo el régimen disciplinario (Decreto Ley N° 560/73 y Ley N° 9103), con debido proceso y derecho de defensa.

Identidad, portadocumento y firma: la Identidad Digital Única (IDU) en MxM operará con al menos tres niveles de seguridad (Básico, Sustancial y Alto) según el riesgo del trámite y será gratuita para la ciudadanía, al igual que el uso de la plataforma de firma digital y electrónica (Ley Nacional N° 25.506). En el Portadocumento Digital Ciudadano (PDC), los organismos deberán aceptar documentos verificables contra la fuente emisora sin exigir el original físico.

Notificaciones en la CDN: la Casilla Digital de Notificaciones (CDN) en MxM funciona como domicilio electrónico constituido y la notificación se considera perfeccionada el día hábil administrativo siguiente al depósito válido con sello de tiempo, independientemente de que se abra o descargue. Las alertas por correo o celular son solo informativas y no alteran ese cómputo; en cambio, si hay una caída técnica certificada del sistema, los plazos quedan suspendidos y se reanudan el primer día hábil posterior al restablecimiento.

Clasificación de datos y privacidad

El decreto define a los datos públicos como un activo estratégico y obliga a clasificarlos en tres categorías según la Ley N° 9070 y la Ley Nacional N° 25.326: acceso público, públicos con restricciones de acceso (por ejemplo, que requieran anonimización previa) y reservados o protegidos (como datos sensibles o sujetos a excepciones legales).

Asimismo, impone la publicación proactiva de conjuntos de Datos Abiertos en el portal provincial correspondiente y subordina todo el tratamiento de datos personales en el EDI Mza y en MxM a las leyes nacionales N° 25.326 y N° 27.699 (Convenio 108+), además de aprobar las Pautas Provinciales para la Protección de Datos Personales en el Entorno Digital Público.