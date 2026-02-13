Menos carne y más tarjeta: cómo ajustaron los hogares el gasto en enero

Los datos del Índice de Consumo Privado (ICP-UP) revelan que el gasto de los hogares se mantuvo estable en enero, pero continúa mostrando debilidad en la comparación anual. Caídas en carne, bienes durables y recreación conviven con subas moderadas en crédito y algunos rubros específicos.

El indicador registró una suba mensual del 0,1%, pero cayó 1,5% interanual, marcando la segunda baja consecutiva, según datos de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

En términos desestacionalizados, el índice prácticamente mantuvo su nivel respecto del mes anterior, lo que permitió frenar la secuencia de bajas del último semestre. Sin embargo, el arranque del año no mostró señales contundentes de recuperación del consumo privado. “El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, señaló Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP.

Carne en baja y gasto esencial ajustado

Los datos de consumo masivo reflejaron un escenario dispar. Las ventas de combustibles mostraron una recuperación hacia el cierre de 2025, con una suba interanual del 3,8% en diciembre. En contraste, el consumo de carne vacuna volvió a caer, con una baja del 6,5% interanual, cerrando el semestre en terreno negativo. Esta combinación sugiere que el gasto en bienes esenciales sigue condicionado por decisiones de ajuste en los hogares.

Por otro lado, las ventas en jugueterías mantuvieron tasas positivas, mientras que prendas de vestir y calzado mostraron leves subas tanto en centros de compra como en supermercados. En cuanto al crédito al consumo, continuó creciendo, aunque con una marcada desaceleración. Las compras con tarjeta aumentaron 11,7% interanual en enero, un ritmo menor al observado hacia fines de 2025, cuando las subas rondaban el 20%.

En el segmento de bienes durables, se observaron señales de retracción. El patentamiento de automóviles cayó 4,2% interanual, interrumpiendo una secuencia de 17 meses consecutivos de crecimiento, aunque los niveles se mantuvieron por encima del período 2020-2024. En contraste, los patentamientos de motos crecieron 15,3% interanual, acumulando cinco meses consecutivos de tasas positivas.

Mercado inmobiliario con señales de moderación

El crédito hipotecario sostuvo su expansión, aunque el mercado inmobiliario mostró señales de moderación. Las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires registraron en diciembre una variación casi nula, con una caída interanual del 0,3%, tras un año mayormente positivo.

En el rubro de recreación y turismo, los indicadores también mostraron fragilidad. El índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró una caída del 2,3% interanual en diciembre, luego de una mejora puntual en noviembre.

“Los datos del primer mes del año muestran que el consumo continúa en una zona de fragilidad. La estabilización mensual es una señal relevante, pero todavía convive con indicadores que reflejan menor dinamismo y decisiones más defensivas por parte de los hogares”, concluyó Foglia.

Con este informe, la Universidad de Palermo consolidó al Índice de Consumo Privado como una referencia mensual para anticipar la evolución del gasto y aportar una lectura más inmediata del pulso económico.