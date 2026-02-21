Menos alquileres y más casas en ventas: así arrancó el año el mercado inmobiliario mendocino

El mercado inmobiliario mendocino inició 2026 con comportamientos opuestos: mientras se reduce la oferta de alquileres, aumenta la disponibilidad de propiedades en venta en el área metropolitana. Así lo refleja un relevamiento de la consultora Inmodata, que analiza la evolución del sector en el Gran Mendoza.

Según el informe, la oferta de alquileres se contrajo un 11% en apenas dos meses, especialmente en el segmento de departamentos, donde la demanda absorbió buena parte de las unidades disponibles. En contraste, el stock de inmuebles en venta muestra un crecimiento sostenido en la mayoría de los departamentos.

En números, el Gran Mendoza supera actualmente las 8.300 propiedades publicadas para la venta. Con excepción de Ciudad de Mendoza, donde la oferta cayó levemente (2,3%) y se mantiene en poco más de 2.000 unidades, en el resto de los departamentos se registraron subas que van del 3% al 14%.

El detalle por zonas marca que Guaymallén lidera el crecimiento porcentual con un alza del 14,12% y 1.510 unidades en venta. Le siguen Luján de Cuyo, con 1.864 propiedades (+6,67%), Godoy Cruz (+6,50%), Maipú (+11,21%) y Las Heras (+3,11%).

Imagen ilustrativa

Desde el sector inmobiliario señalan que Guaymallén muestra un “boom” en cantidad de publicaciones, mientras que Luján se consolida como zona buscada “como reserva de valor”, impulsada por el desarrollo de barrios privados y sectores considerados premium. En términos de tipología, predominan las casas en áreas periféricas, mientras que en la capital aún se concentra el 40% de los departamentos en venta.

En cuanto a valores, la plataforma Inmometrix indica que el ticket promedio de compraventa ronda los 70.000 dólares. Un terreno estándar se ubica en torno a los 35.000 dólares, mientras que los departamentos parten desde los 65.000 y las casas superan, en promedio, los 100.000 dólares.

Por qué se achica la oferta de alquileres

El retroceso más marcado se da en departamentos, donde la merma supera el 11% en lo que va del año. De acuerdo con operadores del mercado, el fenómeno puede explicarse por una demanda estacional —principalmente de estudiantes— y también por propietarios que optan por vender ante la expectativa de una recuperación de precios.

Actualmente hay poco más de 1.600 inmuebles en alquiler en el Gran Mendoza. En la capital, la caída de la oferta supera el 13%, mientras que en Las Heras la disponibilidad de departamentos se redujo casi a la mitad desde diciembre. Como excepción, en Luján creció un 16% la oferta de casas en alquiler, aunque bajó 29% la de departamentos.

Los valores publicados para un departamento de dos dormitorios con cochera oscilan entre los 500.000 y 580.000 pesos mensuales, con ajustes contractuales previstos para marzo que podrían implicar subas cercanas al 33%. Desde el sector destacan que la rentabilidad para propietarios se ubica entre el 5% y el 7% anual, favorecida por un tipo de cambio relativamente estable.

Cocheras y oficinas, en movimiento

Otro dato relevante es el aumento del stock de cocheras en venta, con un crecimiento cercano al 10%. En la capital provincial se concentran la mayoría de las publicaciones, con valores que alcanzan los 22.000 dólares en los casos más elevados.

Las oficinas también muestran dinamismo: sólo en el radio céntrico hay más de un centenar disponibles para alquiler, mientras que algunas unidades en venta superan el millón de dólares.

De cara a los próximos meses, la expectativa del sector está puesta en una eventual reactivación de los créditos hipotecarios, especialmente a partir de líneas impulsadas por el Banco Nación. Por ahora, sin embargo, la recuperación se presenta gradual y aún insuficiente para generar un salto significativo en la actividad.