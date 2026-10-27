Meningitis: ya son diez los pacientes investigados y hay dos muertes confirmadas en Mendoza

La Dirección de Epidemiología de Mendoza informó que ya son diez los pacientes incluidos en la investigación por el brote de meningitis posquirúrgica en el Hospital Privado. De ese total, cinco tienen infecciones confirmadas por la bacteria Serratia marcescens, tres permanecen como casos sospechosos y dos fueron descartados. Según precisaron las autoridades sanitarias, dos pacientes continúan internados en terapia intensiva en grave estado, mientras que otro permanece en sala común. El paciente que presentó una infección en el sitio quirúrgico tras una intervención realizada en septiembre recibió el alta médica.

En cuanto a los fallecimientos registrados, la cartera sanitaria aclaró que dos de las cuatro muertes contabilizadas corresponden a pacientes con infección confirmada por la bacteria, mientras que las otras dos permanecen bajo investigación. Por este motivo, las autoridades advirtieron que todavía no es posible atribuir todos los decesos directamente al brote. En paralelo, los equipos técnicos avanzan con el análisis de los antecedentes clínicos, los procedimientos médicos y los posibles puntos de exposición compartidos para establecer el origen de las infecciones.

Como medida preventiva, la actividad quirúrgica del Hospital Privado permanece suspendida hasta que se resuelvan las observaciones detectadas durante las inspecciones. Los equipos de Epidemiología, Infraestructura y Habilitaciones, y Farmacia revisan los procedimientos quirúrgicos y anestésicos, además de analizar medicamentos, antisépticos, soluciones, instrumental y otros insumos utilizados en el establecimiento. Asimismo, las muestras serán enviadas al Instituto Malbrán para realizar estudios de genotipificación que permitan determinar si los aislamientos bacterianos están relacionados. Hasta el momento, no se identificó una fuente común de contaminación.

Por último, el Ministerio de Salud recomendó a las personas que se sometieron a cirugías en el Hospital Privado durante septiembre y octubre que permanezcan atentas a posibles síntomas. Ante fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca o alteraciones del estado de conciencia, deben acudir de inmediato a un servicio de salud e informar sobre la intervención quirúrgica reciente. También se aconseja consultar si aparecen secreciones, enrojecimiento marcado o dolor creciente en la herida, especialmente cuando se presentan junto con fiebre. Las autoridades indicaron que comunicarán nuevas precisiones a medida que se obtengan resultados concluyentes de los estudios.