La provincia de Mendoza dio un nuevo paso en la incorporación de herramientas tecnológicas al sistema educativo con la primera camada de 500 estudiantes secundarios formados como operadores en Inteligencia Artificial (IA). El cierre de esta etapa se celebró durante IAPalooza 2026, una jornada organizada por la Dirección General de Escuelas (DGE) en el polideportivo Poliguay, de Guaymallén.

La actividad reunió a alumnos de 16 escuelas secundarias de distintos puntos de la provincia, quienes participaron de propuestas vinculadas con la innovación, la creatividad y las nuevas tecnologías. También estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y otras autoridades educativas.

Foto: cortesía Prensa dge

Durante el encuentro, los jóvenes pudieron recorrer stands interactivos de realidad virtual, experimentar con herramientas de inteligencia artificial, conocer producciones musicales realizadas con esta tecnología y participar de charlas con referentes del sector tecnológico.

Uno de los momentos centrales de IAPalooza fue la entrega de los Premios Operador IA 2026, destinados a reconocer los mejores trabajos elaborados durante la capacitación. Cinco equipos finalistas presentaron sus propuestas ante un jurado y recibieron distinciones. También se entregaron reconocimientos a las escuelas y docentes que se destacaron por su compromiso con la innovación educativa y el acompañamiento durante el proceso de aprendizaje.

El trayecto de Operador en Inteligencia Artificial forma parte del programa Mendoza Aumentada y está destinado a estudiantes de cuarto y quinto año de escuelas secundarias. La capacitación busca acercar a los jóvenes conocimientos y herramientas que puedan aplicar en distintos ámbitos, además de fortalecer sus competencias digitales y prepararlos para las transformaciones del mundo laboral.