Mendoza ya suma 20 intoxicados por monóxido y preocupa el avance anticipado de los casos

La llegada anticipada de las bajas temperaturas encendió las alarmas sanitarias en Mendoza, donde ya se registraron 20 casos de intoxicación por monóxido de carbono en lo que va de 2026. La cifra no solo supera el total acumulado durante todo 2024, sino que además posiciona a la provincia entre las más comprometidas a nivel nacional por este tipo de incidentes domésticos.

Desde organismos sanitarios explicaron que el adelantamiento del frío obligó a muchas familias a utilizar sistemas de calefacción antes de lo habitual y, en numerosos casos, sin controles técnicos previos ni ventilación adecuada. Según datos oficiales, Mendoza cerró 2024 con 18 intoxicados y tres fallecidos, mientras que en 2025 la situación empeoró con 38 casos y cinco muertes asociadas al monóxido de carbono.

El último informe epidemiológico nacional confirmó que el crecimiento de casos se concentra principalmente en las regiones de Cuyo y Centro del país. Mendoza aparece junto a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos como una de las jurisdicciones donde las intoxicaciones superaron ampliamente los niveles esperados para esta época del año. En todo el país ya se notificaron 263 casos confirmados y nueve personas fallecidas durante 2026.

Frente a este escenario, las autoridades insistieron en la importancia de revisar calefactores, estufas y calefones antes de utilizarlos. También recordaron que el monóxido de carbono es un gas tóxico que no tiene olor ni color, por lo que una ventilación adecuada y el mantenimiento de los artefactos resultan fundamentales para prevenir cuadros que pueden derivar en consecuencias fatales durante el invierno.