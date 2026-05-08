Mendoza y San Juan firmaron un convenio para licitar la primera Zona de Control Unificado de Cuyo

Este jueves se informó que las provincias de Mendoza y San Juan firmaron un convenio con el cual habilitan el el llamado a licitación para ejecutar la primera Zona de Control Unificado de Cuyo, una infraestructura que concentrará controles policiales, tecnológicos y fitosanitarios en el límite entre ambas provincias. Se trata del primer control unificado entre dos provincias en el país.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su par de San Juan, Marcelo Orrego, y establece acciones coordinadas para financiar y ejecutar el proyecto sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento mendocino de Las Heras.

Según detallaron fuentes oficiales, la obra estará emplazada en el actual puesto del Iscamen y contempla una inversión superior a los $5.100 millones. De acuerdo al acuerdo firmado, ambas provincias aportarán el 50% del financiamiento necesario para concretar la infraestructura.

Luego de que se rubricara el convenio, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus explicó que se busca “eliminar una multiplicidad de controles que antes hacían más burocrático el tránsito entre San Juan y Mendoza” y remarcó que el acuerdo permitirá “hacer un único control, las dos provincias, que tenga la tecnología para hacerlo más rápido y de mejor manera, y tratar de controlar el cien por cien del tránsito entre ambas provincias”.

Cabe destacar que la iniciativa forma parte del Plan Regional de Seguridad que Mendoza, San Juan y San Luis impulsan desde 2024, con el que buscan coordinar operativos para fortalecer el intercambio de datos y la seguridad en la región de Cuyo. En ese sentido, Rus remarcó que las tres provincias ya comparten una base de datos común sobre pedidos de captura y vehículos sustraídos.

En qué consisten las obras

El proyecto prevé la ampliación y refacción de las instalaciones existentes en territorio mendocino y la construcción de nuevos espacios destinados a San Juan, todo esto bajo un esquema integrado de funcionamiento. Según indican desde ambas gobernaciones, el objetivo es centralizar en un solo punto los controles policiales y fitosanitarios de ambas jurisdicciones e incorporar herramientas tecnológicas para agilizar el tránsito y reforzar la seguridad.

Entre los sistemas que tendrá el futuro puesto se incluyen videovigilancia, lectores automáticos de patentes, reconocimiento facial y bases de datos integradas para detectar personas con pedido de captura o vehículos robados.

En paralelo, cabe destacar que el convenio también establece que la apertura de sobres y el análisis de ofertas se realizarán de manera conjunta a través de una comisión integrada por representantes de ambas provincias.