Mendoza y el BICE intentan un salvataje a pymes con un subsidio a la tasa en créditos

En el marco del Foro de Inversiones Mendoza 2026, el Ministerio de Producción de la provincia y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) anunciaron una línea de financiamiento por $10.000 millones con la intención de impulsar inversiones en logística y tratar de mejorar la competitividad de las pymes.

La herramienta financiera contempla créditos de inversión y leasing con bonificación de tasa a cargo de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. El objetivo es facilitar la adquisición de vehículos productivos, maquinaria y equipamiento logístico, además de financiar obras civiles destinadas a mejorar la distribución y el almacenamiento. En este último caso, el financiamiento estará dirigido exclusivamente a empresas del sector logístico.

Las pymes podrán acceder en la modalidad de leasing (canal vendors) y el plazo será de hasta tres años, con una tasa fija del 26,2%. En tanto, para créditos de inversión destinados a infraestructura u obra civil, el plazo podrá extenderse hasta 10 años, con una tasa TAMAR privada más 4%.

En ambos casos, el Gobierno provincial bonificará la tasa mediante dos esquemas posibles:

10 puntos porcentuales durante los dos primeros años y 5 puntos el tercero, o

5 puntos porcentuales durante los primeros cinco años del crédito, según la modalidad elegida.

El monto máximo por empresa será de alrededor de $300 millones. Entre los requisitos, las empresas deberán contar con certificado MiPyME vigente y domicilio en la provincia de Mendoza. En el caso de personas humanas, se exigirá aval de un Fondo de Garantía o Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) para créditos de inversión, mientras que en las operaciones de leasing se requerirá seguro de vida a satisfacción del banco.

El programa ya se encuentra habilitado, y las empresas interesadas pueden iniciar su solicitud a través del sitio oficial del banco.