Mendoza y Chile se ponen en marcha por el paso internacional Las Leñas

En el marco de las gestiones estratégicas e internacionales que lleva adelante el Gobierno de Mendoza para potenciar la integración regional y la infraestructura fronteriza, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, José María Videla Sáenz, mantuvo una reunión de trabajo en Chile, donde logró un importante compromiso institucional para avanzar en la reactivación del Paso Las Leñas.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede del Ministerio de Obras Públicas del país trasandino, las autoridades chilenas confirmaron que la próxima semana designarán a los cuatro representantes de su país ante la Entidad Binacional Paso Las Leñas (EBILEÑAS).

Designaciones para reactivar el trabajo técnico

El acuerdo alcanzado contempla la pronta nominación de los cuatro delegados chilenos que integrarán EBILEÑAS: dos representantes por el Ministerio de Obras Públicas de Chile, uno por la Región de O’Higgins y uno por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), dependiente de la Cancillería chilena.

Esta decisión permitirá retomar el funcionamiento institucional del ente binacional para canalizar los estudios técnicos, ambientales y de factibilidad financiera necesarios para avanzar hacia la concreción de la obra.

Una alternativa estratégica para el comercio e integración regional

El proyecto del Túnel Internacional Paso Las Leñas, que unirá al departamento de San Rafael con la Región de O’Higgins, resulta prioritario dentro de la agenda de desarrollo e infraestructura de Mendoza. Al proyectarse como un cruce cordillerano de baja altura, garantiza transitabilidad ininterrumpida durante los 365 días del año.

Esta característica cobra un valor fundamental frente a las inclemencias climáticas invernales que suelen paralizar el tránsito internacional en los pasos de alta montaña. La habilitación de esta vía logística permitirá consolidar un corredor bioceánico clave para dinamizar las exportaciones, el transporte de cargas, el turismo y la integración económica entre la Argentina y los mercados internacionales del Pacífico.