Mendoza y Chile están trabajando codo a codo para poder cruzar más rápido por el Paso Cristo Redentor

El ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, mantuvo un encuentro con el embajador de Chile, Gonzalo Uriarte, con un objetivo central: agilizar el tránsito en el Paso Cristo Redentor y reducir las demoras históricas. La reunión se enfocó en la necesidad urgente de simplificar controles y mejorar la experiencia de quienes cruzan la cordillera.

Ambos funcionarios coincidieron en que la infraestructura actual está desbordada por la demanda, especialmente en fechas clave (como ocurrió durante Semana Santa, cuando más de 10.000 personas utilizaron el paso). Frente a este escenario, plantearon como prioridad eliminar burocracia innecesaria y optimizar los procesos administrativos.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es avanzar en un sistema integrado de control fronterizo, que permita compartir información en tiempo real entre ambos países (evitando que transportistas y turistas deban repetir los mismos trámites en ambos lados de la frontera). Esta medida apunta directamente a reducir tiempos de espera y ordenar el flujo vehicular.

Tras el encuentro, Mema destacó que la Provincia trabaja junto a Nación en propuestas concretas para modernizar el paso, incluyendo la digitalización de servicios y la creación de nuevas áreas operativas (con el objetivo de descongestionar sectores críticos como Horcones, donde suelen generarse largas filas).

Por su parte, Uriarte respaldó la iniciativa y manifestó su voluntad de avanzar hacia una frontera “ágil y moderna”. Como primer paso, ambas partes acordaron establecer un cronograma de reuniones técnicas entre organismos de control (con el fin de transformar estas propuestas en medidas concretas que mejoren el cruce entre Argentina y Chile).