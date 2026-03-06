Mendoza y CABA ratifican su lugar en la Guía Michelin y fortalecen el turismo gastronómico

La Guía Michelin, considerada la publicación gastronómica más influyente del mundo, continuará evaluando y distinguiendo restaurantes en Mendoza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo confirmaron el gobernador Alfredo Cornejo y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quienes anunciaron la continuidad del acuerdo que mantiene a ambos destinos dentro del circuito gastronómico internacional.

Con la ratificación de este convenio, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires asumen el compromiso de sostener la presencia de la Guía Michelin en Argentina, una herramienta clave para posicionar ambos destinos en el mapa global de la gastronomía, el turismo y la hospitalidad.

Cornejo y Macri junto a Gabriela Testa, titular del Emetur, en el Salón Patricias Mendocinas de la Casa de Gobierno de Mendoza.

Un posicionamiento construido con el tiempo

Durante el anuncio, Alfredo Cornejo destacó que la presencia de la Guía Michelin es el resultado de un trabajo sostenido entre el sector público y privado, que permitió consolidar la identidad gastronómica de Mendoza, especialmente en su vínculo con la vitivinicultura.

El gobernador remarcó que la provincia ha logrado posicionarse internacionalmente gracias a la combinación de gastronomía, vino y turismo, lo que ha contribuido a una transformación de la estructura económica local. Según explicó, el turismo y los servicios asociados tienen hoy un peso creciente en la economía provincial y generan nuevas oportunidades de empleo.

Además, subrayó que Mendoza ya comparte escenario con grandes destinos gastronómicos de la región, como Río de Janeiro, San Pablo, Ciudad de México y Buenos Aires, lo que fortalece su proyección internacional.

Gastronomía como motor del turismo

Por su parte, Jorge Macri destacó que el posicionamiento internacional de Buenos Aires y Mendoza es fruto de un proceso de largo plazo basado en la calidad de las experiencias turísticas.

El jefe de Gobierno porteño señaló que el desarrollo del sector se apoya en el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, especialmente en la gastronomía, hotelería y servicios turísticos, que hoy forman parte de una experiencia integral para los visitantes.

En ese sentido, remarcó que la gastronomía se ha convertido en uno de los principales factores que influyen en la elección de un destino y que iniciativas como la Guía Michelin ayudan a fortalecer esa oferta.

Un hito para la gastronomía argentina

La llegada de la Guía Michelin a Argentina marcó un hecho histórico para la región. Con su primera premiación en 2024, el país se convirtió en el primer destino de habla hispana de América Latina en ser cubierto por esta prestigiosa publicación francesa.

En Sudamérica, solo cuatro ciudades cuentan con restaurantes distinguidos por la guía: São Paulo y Río de Janeiro en Brasil, y Buenos Aires y Mendoza en Argentina.

La ceremonia de premiación se realizó inicialmente en Buenos Aires en 2024, mientras que Mendoza fue sede del evento en 2025, cuando la selección de restaurantes fue anunciada en la bodega Susana Balbo.

Impacto económico y proyección internacional

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó que el reconocimiento internacional de la Guía Michelin es fruto del talento de chefs, productores y empresarios gastronómicos, además del trabajo coordinado entre el sector público y privado.

Según explicó, estudios recientes muestran que el gasto en gastronomía ya supera al gasto en alojamiento dentro del turismo, lo que evidencia un cambio en la forma de viajar y consumir experiencias.

Testa también remarcó que detrás de cada restaurante distinguido existe una amplia cadena de valor alimentaria, que incluye productores, bodegas y trabajadores de distintos sectores, generando impacto económico en toda la provincia.

De acuerdo con estudios de la consultora Ernst & Young, los destinos incluidos en la Guía Michelin registran un fuerte impulso turístico: el 76% de los viajeros elegiría un destino Michelin frente a otro comparable y cerca del 80% extendería su estadía si el lugar cuenta con restaurantes distinguidos.

Con estos datos sobre la mesa, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires buscan consolidar su lugar dentro del circuito gastronómico global y seguir posicionándose como destinos clave para el turismo gastronómico en América Latina.



