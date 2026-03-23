Mendoza vuelve a ser escenario de la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

En el marco de los 50 años del último golpe de Estado en Argentina, Mendoza será escenario de una serie de actividades que combinan memoria, reflexión y participación ciudadana. Las propuestas se desarrollarán entre este lunes y martes, con convocatorias impulsadas por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

La agenda comenzará este lunes a las 19 con una vigilia en el Espacio de Memoria ex-D2 (ubicado en avenida Belgrano 179 de Ciudad), un sitio emblemático que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura. Allí se llevarán adelante intervenciones artísticas y culturales (con música, teatro y títeres) que buscan abordar la memoria desde distintas expresiones.

El martes 24, en tanto, tendrá lugar la movilización central en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La concentración será a las 18 en San Martín y Garibaldi (kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza) y desde allí partirá la marcha hacia Casa de Gobierno, en una jornada que históricamente convoca a miles de personas.

En paralelo, se realizará una colecta solidaria impulsada por la organización Bancando los Platos (que recibirá mantas y alimentos durante ambas jornadas), con el objetivo de sumar una acción concreta de ayuda comunitaria en el contexto de las actividades.

Desde los espacios convocantes remarcaron que estas iniciativas no solo buscan recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, sino también reafirmar el compromiso con los derechos humanos en la actualidad (en un contexto donde consideran clave sostener la memoria colectiva). Además, se espera una amplia participación en ambas jornadas.