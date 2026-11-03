Mendoza unificó los requisitos para proteger legalmente una vivienda familiar

El Poder Judicial de Mendoza implementó una nueva reglamentación para el régimen de protección de la vivienda, anteriormente conocido como bien de familia. La medida quedó establecida mediante la Disposición Técnico Registral Conjunta 6/2026, firmada el 28 de octubre y publicada este lunes en el Boletín Oficial. Su aplicación busca unificar los criterios de los distintos Registros de la Propiedad Inmueble de la provincia, que hasta ahora contaban con disposiciones administrativas diferentes.

Entre las principales novedades, se establece que una persona puede proteger legalmente su vivienda aunque viva sola, siempre que declare que reside efectivamente en ella. El régimen también contempla como beneficiarios al cónyuge, conviviente, padres, hijos y otros familiares. En el caso de las parejas que no están casadas, se podrá acreditar la unión convivencial mediante una inscripción oficial, un instrumento público u otros mecanismos previstos en la normativa.

La disposición también incorpora precisiones para quienes venden una propiedad protegida con el objetivo de adquirir otra. A través de un mecanismo denominado subrogación real, la protección podrá trasladarse a la nueva vivienda y conservar su fecha de inscripción original, bajo determinadas condiciones. Además, se establecen procedimientos para inmuebles compartidos entre varios propietarios, propiedades adquiridas por sucesión y viviendas cuyos titulares sean menores de edad o personas con capacidad restringida. En determinados casos, también será necesario contar con el consentimiento del cónyuge o conviviente para vender o cancelar la protección.

Otro de los cambios importantes es que el valor fiscal del inmueble dejará de ser un condicionante para acceder al régimen, tanto en propiedades urbanas como rurales. La inscripción podrá realizarse mediante acta administrativa, escritura pública o resolución judicial, según corresponda. La normativa, firmada por Laura Giménez y Paula Alonso, reemplaza las instrucciones anteriores y establece un procedimiento uniforme para toda Mendoza. La protección, regulada por los artículos 244 a 256 del Código Civil y Comercial, resguarda la vivienda frente a determinadas obligaciones económicas, aunque contempla excepciones, entre ellas ciertas deudas anteriores a su inscripción.